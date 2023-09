Esto es lo que le pasa al cuerpo si consume pan todos los días al desayuno

“La mala fama del pan viene de lejos. En dietas, por ejemplo, es uno de los primeros alimentos que se eliminan. ¿Quién no ha oído algún vez lo de que ‘el pan engorda’? Este mito no tienen ningún sentido porque no hay ningún alimento que engorde o adelgace de por sí mismo, lo que realmente es significativo es lo que se come a lo largo del día”, incluye el portal.