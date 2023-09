Esto es lo que le pasa al cuerpo si se comienza a tomar Vitamina C frecuentemente

Es por esta razón que muchas personas se preguntan cuáles son las vitaminas indispensables para el cuerpo. No obstante, antes de llevar a cabo un cambio en la dieta, la mejor opción siempre es consultar con un profesional de la salud.

La vitamina C es un antioxidante y es importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo, ya que esta promueve la curación y ayuda al cuerpo a absorber el hierro, de acuerdo con lo publicado por el medio especializado Medline Plus , que pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Vitamina C | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señalaron que la cantidad de vitamina C que se necesita por día depende de la edad y el sexo, en la mayoría de los casos las recomendaciones son:

Algunas personas aseguran que la vitamina C no es aconsejable para la piel porque provoca manchas, pero no es cierto. Afirma el director de Técnico Global Biograph, Sergio Navarro, su poder antioxidante protege la piel de la oxidación producida por los radicales libres de los rayos UltraVioletas.