Esto le hace el estrés al cuerpo de una persona que sufre de diabetes

El estrés tiene efectos negativos en el cuerpo humano. En las personas que tienen un diagnóstico de diabetes puede ser un obstáculo para controlar los niveles de azúcar en el organismo.

“Puede ser una barrera importante para el control efectivo de la glucosa. Las hormonas del estrés en tu cuerpo pueden afectar directamente los niveles de glucosa. Si experimentas estrés o te sientes amenazado, tu cuerpo reacciona. A esto se le llama la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta eleva tus niveles hormonales y causa que tus células nerviosas se activen”, explican los expertos de Healthline, portal web especializado en salud.

Los expertos detallan qué es lo que sucede en el organismo que impide que los niveles de azúcar sean controlados.

“Durante esta respuesta, tu cuerpo libera adrenalina y cortisol en tu torrente sanguíneo y tu ritmo respiratorio aumenta. Tu cuerpo dirige la sangre a los músculos y extremidades, lo que te permite enfrentar la situación. Es posible que tu cuerpo no pueda procesar la glucosa liberada por tus células nerviosas en funcionamiento si tienes diabetes. Si no puedes convertir la glucosa en energía, esta se acumula en el torrente sanguíneo. Esto causa que tus niveles de glucosa aumenten”.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante que, en caso de realizarse pruebas de glucosa y observar registros de niveles altos, a causa del estrés, se consulte a un médico, pues es quien está autorizado para brindar un diagnóstico profesional.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, detalla que el estrés puede causar diferentes síntomas físicos y emocionales, que las personas no suelen asociar con este factor. Algunos de estos son:

Diarrea o estreñimiento.

Mala memoria.

Dolores y achaques frecuentes.

Dolores de cabeza.

Falta de energía o concentración.

Problemas sexuales.

Cuello o mandíbula rígidos.

Cansancio.

Problemas para dormir o dormir demasiado.

Malestar de estómago.

Uso de alcohol o drogas para relajarse.

Pérdida o aumento de peso.

Los dolores de cabeza pueden ser signo de estrés. - Foto: Getty Images

Distrés por diabetes

Las personas con diabetes pueden sentirse en algunas ocasiones desanimadas, preocupadas o frustradas. Esto puede ser causado por lo que implica el cuidado de esta enfermedad. De acuerdo con los expertos esto es conocido como “distrés por diabetes”.

“Esos sentimientos abrumadores, conocidos como el distrés por la diabetes, pueden llevarlo a descuidarse y tomar hábitos poco saludables, dejar de monitorearse el nivel de azúcar en la sangre e incluso faltar a las citas médicas. Esto les pasa a muchas, si no a la mayoría, de las personas con diabetes, a menudo, después de llevar años manejando bien la diabetes. En cualquier periodo dado de 18 meses, entre el 33 y el 50 % de las personas con diabetes tienen distrés por la diabetes”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Lo ideal es consultar con el doctor que supervisa el diagnóstico de diabetes en caso de presentar cambios en el organismo o síntomas de algún tipo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque es parecido a la depresión o a la ansiedad, su tratamiento no es igual, es decir, con medicamentos. En caso de presentar estos síntomas se debe consultar a un doctor. El profesional puede recomendar hablar con un experto en salud mental y consultar a un especialista como el endocrinólogo.

Diabetes

En las personas que la padecen, su cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina o no la utiliza correctamente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican lo que sucede: “Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”.

Según la Organización Mundial de la Salud, las cifras sobre diabetes cada vez son más preocupantes, el número de personas con esta enfermedad “pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de renta baja y de renta mediana que en los de renta elevada”.

Es importante tener un estilo de vida que contribuya a la prevención de esta enfermedad, pues es una causa importante de ceguera, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores. Para quienes ya fueron diagnosticados con esta enfermedad, lo recomendable es seguir al pie de la letra las instrucciones brindadas por el médico.