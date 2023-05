Esto le pasa a la piel del rostro si se lava con shampoo

Si bien el cuidado de la piel es importante para reducir el riesgo de alguna afección como la dermatitis o incluso el cáncer de piel, en la actualidad se ha popularizado lavar el rostro con champú, ¿qué tan saludable puede ser?

Para empezar, Mejor con Salud revela el paso a paso para limpiar la piel del rostro, todo para revitalizarla y procurar su cuidado.

Entre tanto, menciona que no es saludable lavar el rostro con frecuencia en un día, puesto que se estaría cambiando su pH natural, por lo que sugiere lavarlo con agua tibia y si se desea llevar a cabo alguna mascarilla casera que pueda ser favorable, según sea el caso.

Una vez realizada dicha rutina, aconseja aplicar cremas hidratantes, antiarrugas e incluso contorno de ojos, si así se desea. Sin olvidar la importancia del uso de la crema solar, que de acuerdo con Tua Saúde, debe ser por lo menos cada dos horas, sin importar el clima en el que se esté expuesto.

Asimismo, se debe escoger el factor de protección (FPS) que preferiblemente debería ser de 50 sin importar el tipo de piel. Las personas morenas pueden usar de igual manera un FPS menor, ya que brinda mayor protección que la piel clara.

Lo anterior lo corrobora la revista Cuerpomente que menciona que es incorrecto emplear solo una vez protector solar en el día, porque este puede desaparecer por el sudor, aun cuando la etiqueta del producto diga “resistente al agua”.

No se debe frotar la piel con la toalla. - Foto: Getty Images

Entre tanto, también se deben considerar los serums o el agua micelar si lo que se desea es retirar las impurezas luego de una jornada, o quizá, hidratarla.

Suero de vitamina C: según un artículo publicado por Harvard Medical School, la vitamina C tópica -también llamado suero o sérum- trae muchas ventajas sobre la piel para combatir el acné, los daños solares y restaurar el tejido cuando se ha visto obstruido por UV. La característica principal de este suero es su concentración en antioxidantes, favoreciendo las células.

Cuando el suero de vitamina C es usado junto con bloqueadores y vitaminas (como la E) combate los daños que se generan a largo plazo por los rayos ultravioleta, incluso puede controlar el sebo mitigando la aparición de acné, menciona la investigación publicada por la institución educativa.

El agua micelar ayuda a limpiar las impurezas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Agua micelar: tal y como lo señala Mejor con Salud, el agua micelar es un limpiador que retira la suciedad de la piel brindando una textura suave a la misma.

Sus compuestos son tensioactivos -explica- que generan micelas que se definen como el conjunto de moléculas repulsivas a la humedad. Entre sus propiedades se destaca como astringente, emoliente e hidratante debido a su función conjunta con el agua.

Esto le pasa a la piel del rostro si se lava con champú

Agregarle azúcar al champú le ofrece beneficios al cabello. - Foto: Getty Images

De ahí que dentro de la lista de cuidados para la piel del rostro se ha dado a conocer el uso del champú anticaspa, que según Mujer Hoy, puede ser útil para contrarrestar el acné cuando está relacionado con hongos, gracias a sus compuestos como y el piritionato de zinc y el sulfuro de selenio.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) el sulfuro de selenio es “un agente antiinfeccioso, alivia el prurito y la descamación del cuero cabelludo y remueve las partículas secas y escamosas que se denominan comúnmente caspa o seborrea”.

No obstante, Womenshealthmag a través de un experto aconseja no lavar el rostro con champú, porque esto provocaría una deshidratación, y por ende, resequedad sin mencionar que es un producto apto para el cabello y no para el rostro por lo que no provocaría una profunda limpieza.

Finalmente, es importante consultar con un profesional de la salud, porque podría ser contraproducente su uso en la piel del rostro.