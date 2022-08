Estos son los alimentos naturales para subir las plaquetas en la sangre

El portal de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, explica que las plaquetas también se conocen como trombocitos. Estas células sanguíneas se forman en la médula ósea, un tejido que es similar a una esponja en los huesos.

“Las plaquetas juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, comienza a sangrar. Las plaquetas se coagularán (se agruparán) para tapar la lesión en el vaso sanguíneo y detener el sangrado”., señala la entidad, que además advierte sobre diversas complicaciones que pueden afectar a estos trombocitos.

Cuando la sangre de un paciente tiene las plaquetas bajas; esto puede ocasionar una hemorragia leve a moderada y esta se puede presentar de manera interna o externa. Cuando el padecimiento es leve, por lo general, la persona no requiere de un tratamiento, pero cuando la afección es moderada a grave, es probable que necesite medicamentos o trasfusiones de sangre o plaquetas.

Si el individuo presenta más plaquetas de las que necesita, es posible que se formen coágulos en su sangre. “Otro posible problema es que las plaquetas no trabajan como deberían. Por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, estas no pueden pegarse o no pueden adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos, lo que puede causar sangrado excesivo. Hay diferentes tipos de esta enfermedad; por ende, el tratamiento depende del tipo que tenga el paciente”, resalta Medline Plus.

Las plaquetas juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. - Foto: Getty Images

Hábitos y alimentos que suben las plaquetas

El portal de salud y cuidado personal Ok Diario brinda algunas recomendaciones para los pacientes que tienen una disminución en sus plaquetas. Antes de seguir las sugerencias se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud, antes de llevarlas a cabo.

Mantenerse hidratado: el consumo diario de agua es indispensable para darle manejo a este padecimiento, el consumo diario de agua es indispensable para darle manejo a este padecimiento, los profesionales de la salud recomiendan consumir ocho vasos de agua al día, lo que equivale a dos litros . Además, se pueden consumir frutas que tengan un alto contenido de este preciado líquido como la piña y la sandia.

Dormir las horas adecuadas: el descanso y el reposo son indispensables para la salud del cuerpo en general. Como mínimo se debe dormir seis horas consecutivas durante la noche.

Medicamentos: el profesional de la salud es quien debe recetarlos y se deben consumir al pie de la letra; además, hay que realizarse los controles médicos en el tiempo en el que el profesional tratante lo indique. Cabe mencionar que ningún alimento reemplaza los medicamentos formulados.

Alimentos para aumentar las plaquetas

Espinaca: esta hortaliza produce hemoglobina y aporta cantidades importantes de hierro y vitamina E. Un artículo publicado en la revista Platelet Disorder Support Association mencionó que esta verdura aporta una cantidad significativa de vitaminas y minerales, tales como proteínas y vitamina K.