Estos son los siete alimentos que envejecen la piel

El cuidado de la piel es algo que preocupa por igual a mujeres y hombres; las altas temperaturas pueden provocar daños irreversibles, al igual que el frío, el viento y otros factores.

Sin embargo, y contrario a lo que muchos piensan, hay algunos alimentos naturales que afectan la piel, llevándola a perder su elasticidad, a promover la aparición de manchas y las inevitables arrugas.

El envejecimiento es algo que no se puede evitar, pero sí existen hábitos que ayudan a retrasarlo y a que sea menos drástico que en otros organismos; a este fenómeno se le suma la carga genética, la cual hereda ciertas tendencias que afectan la epidermis.

Otros de los factores que compromete la piel son el tabaquismo, la exposición constante y sin protección al sol, el estrés y la contaminación. En cuanto a la alimentación, la ingesta constante de azúcar, sal, leche, alcohol, cafeína, carnes rojas a la brasa o ácidos grasos saturados, también afecta, de gran manera su aspecto.

La aplicación de hielo en la cara ayuda a mejorar la circulación sanguínea, favoreciendo el aspecto de la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Frente a los alimentos naturales, que en ocasiones parecen inofensivos, hay que consumir con mesura algunos de ellos si se quiere gozar de una piel sana y libre de manchas o arrugas.

En este sentido, debe tener mucho cuidado cuando se sienta bajo el sol a comer limón, pomelo o limas, ya que la reacción de estos alimentos a los rayos solares pueden llegar a causar quemaduras y ampollas que dejarán marcas imborrables que, con el tiempo, pueden promover la aparición de cáncer, según explica El Confidencial en su página web.

Al respecto, la Asociación Internacional de Fragancias marcó una alerta sobre la presencia de algunas fragancias naturales presentes en productos de higiene que producen lesiones; ante esto, hizo un llamado par que esas toxinas sean identificadas en la industria cosmética. Estas sustancias son llamadas furocumarinas mutagénicas, las cuales están presentes en ciertos tipos de cítricos con los que se preparan dichos productos.

Trucos para eliminar manchas por cortes o quemaduras en la piel

Las quemaduras en la piel son una afección que puede causar gran afectación a la salud cutánea. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala las subdivisiones que hay:

Algunas vitaminas reparan las células y contribuyen a la regeneración de tejidos. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Quemaduras menores:

Quemaduras de primer grado en cualquier parte del cuerpo.

Quemaduras de segundo grado de menos de 2 a 3 pulgadas (5 a 7 centímetros) de ancho.

Quemaduras mayores que incluyen:

Quemaduras de tercer grado.

Quemaduras de segundo grado de más de 2 a 3 pulgadas (5 a 7 centímetros) de ancho.

Quemaduras de segundo grado en las manos, los pies, la cara, la ingle, los glúteos o sobre una articulación importante”.

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala que es importante seguir las recomendaciones médicas para que las quemaduras cicatricen de la mejor forma y evitar una apariencia que poco agrade. Por eso, señala algunos de los tratamientos profesionales que el doctor puede recomendar:

El rostro es de las partes del cuerpo más propensas a tener arrugas y acné. Getty Images. - Foto: Getty Images

Tratamientos basados en agua: el médico puede recomendar técnicas o tratamientos mínimamente invasivos para limpiar el tejido de la herida.

Líquidos: es importante que la persona que sufrió la quemadura tome líquidos, especialmente por vía intravenosa, para evitar la deshidratación y la insuficiencia de los órganos.

Medicamentos: la cicatrización de las quemaduras puede causar gran malestar y dolor en el paciente. Por eso, los médicos pueden recetar medicamentos como morfina para aliviarlo.

Cremas: pueden ayudar a tratar la cicatrización de las heridas y especialmente a la prevención de infecciones .

Apósitos: este tipo de curación solo puede ser realizada por un profesional.

Vacuna contra el tétano: esto puede recomendarlo el doctor para evitar una lesión por quemadura.

En caso de que resulte una mancha a causa de la quemadura, es importante consultar a un dermatólogo para recibir la asesoría profesional adecuada sobre las opciones que se pueden elegir para mejorar la apariencia. No es recomendable acudir a centros no autorizados o personas que no sean profesionales en el tema.