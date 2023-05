Estreñimiento: el té diurético que mejora el tránsito intestinal, así se prepara

En palabras de la Real Academia Española (RAE), el estreñimiento es la dificultad que tiene una persona para “la evacuación intestinal”, lo que quiere decir que puede experimentar dolores estomacales, entre otras molestias, debido a la acumulación de heces, relacionado con el síndrome de intestino irritable (SII).

Cabe mencionar que la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), afirma que hay un vínculo entre el cerebro y el intestino, considerando que problemas como la ansiedad, y la depresión son factores que inciden en el desarrollo SII.

Por tanto, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que cuando una persona logra evacuar, esta acción se vuelve “dolorosa”, por lo que sugiere un plan de prevención para que se reduzca el riesgo de estreñimiento, como por ejemplo:

Realizar frecuentemente ejercicio.

Beber suficiente agua para hidratar las heces y estas sean expulsadas fácilmente.

Consumir laxantes siempre y cuando sea bajo supervisión médica. Sin embargo, existen frutas como la papaya que actúan como laxantes naturales.

No obstante, dentro del grupo de vegetales se encuentra el apio, un alimento -según menciona Cocina Fácil- con propiedades diuréticas y digestivas, que pueden contrarrestar afecciones como el estreñimiento, colaborando con la eliminación de toxinas.

El apio contiene potasio. - Foto: Getty Images

Beneficios del apio

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) menciona que el apio es un vegetal que hace parte de las umbelíferas, compuesto de flavonoides, potasio y proteína, con la capacidad de actuar sobre el organismo combatiendo afecciones, como por ejemplo:

Presión arterial alta

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la hipertensión suele ser un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que generalmente se ve relacionado con el consumo excesivo de sal y de alcohol, sin mencionar que la falta de ejercicios y una dieta balanceada inciden.

Por tanto, el consumo de apio dentro de una dieta balanceada es ideal, puesto que, de acuerdo con Tua Saúde, relaja los vasos sanguíneos porque contiene antioxidantes, y el potasio que lo compone actúa sobre el sodio reduciendo los niveles de hipertensión.

La presión arterial alta coloca en riesgo la vida de una persona. - Foto: Getty Images

Regular la diabetes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (...), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios”.

Entre los tres tipos que existen -diabetes I, II y gestacional- la más común es la 2 que se desarrolla cuando las células se resisten a la insulina, que de acuerdo con el Instituto Nacional del cáncer (NCI) es una hormona que “controla la cantidad de azúcar en la sangre al almacenarla en las células, donde el cuerpo la puede usar como fuente de energía”.

La diabetes tipo 2 es la más común. - Foto: Getty Images

Por esto el sitio web mencionando, señala que el consumo de apio regula el azúcar. No obstante, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Aliviar síntomas de artritis

Además, sus efectos antiinflamatorios colaboran en el tratamiento de gota, una enfermedad que se deriva de la artritis, que se entiende como la inflamación de las articulaciones, siendo la reumatoide y la artrosis las más comunes.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que la gota es un tipo de artritis que se desarrolla cuando el ácido úrico se deposita en la sangre, provocando dolores en las articulaciones.

Es de mencionar que el ácido úrico es una sustancia que se obtiene tras la descomposición de algunos alimentos que tienen purinas; sin embargo, el cuerpo también las produce.

La gota afecta más a los hombres. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Combatir el estreñimiento

El apio, al estar compuesto de fibras, contrarresta el estreñimiento, actuando como un antiespasmódico, reduciendo los dolores estomacales, explica Tua Saúde.

Modo de preparación de agua té de apio: