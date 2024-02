Estudio demuestra que mujeres diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico pueden tener un mayor riesgo de suicidio

Los investigadores encuentran que las personas con síndrome de ovario poliquístico tenían un riesgo 8,47 veces mayor que mujeres similares sin la afección. El síndrome de ovario poliquístico es una afección de salud común que se cree que afecta aproximadamente a una de cada 10 mujeres , aunque muchos casos no se diagnostican.

Según el medio Británico The Guardian La afección puede causar períodos irregulares, acné, obesidad y quistes en los ovarios, entre otros síntomas, y la Organización Mundial de la Salud señala que el síndrome de ovario poliquístico es una de las principales causas de infertilidad.

Ahora, un gran estudio realizado por investigadores en Taiwán sugiere que las personas diagnosticadas con esta afección tienen un mayor riesgo de intentos de suicidio . En un artículo en Annals of Internal Medicine, investigadores del Hospital General de Veteranos de Taipei en Taiwán describen cómo analizaron datos a nivel nacional de 8.960 mujeres y niñas de entre 12 y 64 años diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico, que abarcan un período de 1997 a 2012. Ninguna de las incluidas en el estudio Tenía antecedentes de intentos de suicidio.

Si bien la investigación tiene limitaciones, incluido el hecho de que no puede probar causa y efecto y no pudo tener en cuenta todos los factores posibles que pueden enturbiar las aguas, no es la primera en sugerir una asociación entre el síndrome de ovario poliquístico y el suicidio.