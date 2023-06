Fruto seco para regular el azúcar en la sangre y prevenir la diabetes efectivamente

La glucosa o azúcar en la sangre es una sustancia normal que cumple con diversas funciones en el organismo. Es la principal fuente de energía del cuerpo y proviene de los alimentos que se consumen. Lo ideal es mantener sus niveles saludables para evitar complicaciones de salud.

Si las cantidades de glucosa se elevan puede ser un signo de diabetes u otros trastornos, precisa el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. A esta afección se le conoce como hiperglucemia.

Normalmente, esta situación se presenta cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la usa de manera adecuada. La insulina es una hormona que se encarga de permitir el paso de la glucosa hacia las células para que estas la conviertan en energía, liberando la sangre de esta sustancia, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El consumo de una alimentación equilibrada es una de las mejores formas de manetener los niveles de azúcar bajo control. - Foto: Getty Images

La diabetes se genera porque las personas no consumen los alimentos apropiados o no toman los medicamentos correctamente. Otros problemas que contribuyen a disparar la glucosa son ciertas medicinas, desbalances hormonales o enfermedades graves, dicen los expertos.

Los síntomas que indican un alza en el azúcar son los siguientes, de acuerdo con los expertos.

Estar muy sediento o tener la boca seca.

Tener visión borrosa.

Tener la piel seca.

Sentirse débil o cansado.

Necesidad de orinar mucho, o necesitar levantarse más seguido de lo usual en la noche para orinar.

Los hábitos saludables son clave para mantener los niveles de azúcar bajo control. Alimentarse de manera equilibrada, realizar actividad física de manera regular y evitar el tabaco y el alcohol son buenas formas de prevenir esta afección.

Los frutos secos le aportan grasas saludables al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Almendras contra la diabetes

En el marco de una dieta equilibrada no deberían faltar los frutos secos. Estos alimentos son ricos en grasas monoinsaturadas, en fibra y aportan una serie de nutrientes que resultan beneficiosos para el cuerpo. Uno de los que destaca para prevenir el desarrollo de diabetes o controlar los niveles de azúcar en la sangre es la almendra.

Estos alimentos son ricos en fibras, lo que ayuda a ralentizar la absorción del azúcar y a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre, favoreciendo el control de la diabetes. “Al ser ricas en compuestos antioxidantes, como flavonoides y taninos, las almendras también mantienen la salud de las células del páncreas, responsables de la producción de la hormona insulina, previniendo la resistencia a la misma y la mencionada enfermedad”, precisa el portal de salud, Tua Saúde.

Según una publicación de Los Ángeles Times, las almendras tienen grasas buenas que cuidan las arterias y los tejidos y son fuente de vitamina E que es un antioxidante, lo que ayuda al paciente con diabetes al mantenimiento e integridad de sus tejidos.

Las almendras ayudan a prevenir el desarrollo de diabetes. - Foto: Getty Images/EyeEm

La mencionada fuente refiere un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, el cual encontró que incluir almendras en el plan de alimentación de la persona que vive con diabetes o prediabetes puede mejorar ciertos factores de riesgo de esta enfermedad.

La investigación analizó los efectos de consumir una dieta que incluyera almendras con factores relacionados con la evolución de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular en adultos con prediabetes. Luego de 16 semanas de consumir una dieta con estos frutos secos, los participantes mostraron mejoras significativas en los indicadores de sensibilidad a la insulina y de colesterol LDL (malo), los cuales son factores de riesgo para enfermedad cardíaca y para el desarrollo de diabetes tipo 2.

Otras bondades

La almendra es un alimento rico en fósforo y calcio, minerales que fortalecen y mantienen la salud de los huesos, ayudando en el tratamiento y en la prevención de enfermedades como la osteoporosis. Además, es fuente de magnesio, un mineral importante para la formación y mantenimiento de la salud de la estructura ósea.

Las almendras son ricas en antioxidantes. - Foto: Getty Images

De igual forma, se dice que las almendras son ricas en flavonoides, vitamina E y taninos, compuestos que tienen propiedades antioxidantes y que ayudan a combatir el exceso de radicales libres, los cuales son responsables de causarle daño a las células sanas, previniendo así algunos tipos de cáncer asegura Tua Saúde.