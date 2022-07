Gases: cinco formas rápidas de eliminarlos

Los gases, también llamados flatulencias, son un aspecto natural en el ser humano, sin embargo, en algunas ocasiones pueden generar incomodidad entre las personas, sobre todo sin so demasiado repetitivos.

De acuerdo con el portal especializado en salud MedlinePlus, los gases se forman normalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos. Además, las flatulencias pueden hacer que la persona se sienta hinchada y experimente cólicos o retorcijones en el vientre.

Respecto a las causas de las flatulencias, estas pueden aparecer debido al consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, aquellos que son difíciles de digerir o ricos en fibra. También se pueden desarrollar ante la ingesta de un alimento que el cuerpo no tolera, por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden consumir lácteos.

Sin bien los gases son normales, es conveniente acudir a un especialista médico en caso de presentar otros síntomas como dolor estomacal o rectal, acidez gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, fiebre, pérdida de peso, heces fétidas y aceitosas o heces con sangre.

¿Cómo eliminar los gases?

Al ser una reacción natural del cuerpo, los gases intestinales no se pueden eliminar completamente, sin embargo, existen algunas prácticas que pueden minimizarlos, así como contribuir a su expulsión para evitar cólicos o retorcijones.

El portal especializado en salud Tua Saúde reseña cinco técnicas para expulsar los gases. El primero de ellos consiste en comprimir el abdomen, acostándose boca arriba y doblando las rodillas sobre el vientre, ejerciendo presión sobre esa región. Este método también puede aplicarse en bebés o niños.

El masaje abdominal también es una buena opción. La manera correcta de ejecutarlo es con movimientos circulares suaves, en dirección de arriba a abajo, guiando los gases hacia el exterior del cuerpo.

Algunos alimentos contribuyen a aliviar la sensación de hinchazón producida por los gases. Una opción recomendada por el portal citado es el jugo de papaya con yogur natural, ciruela y avena, el cual -preferiblemente- puede beberse en las mañanas. Para potenciar sus efectos, es conveniente procesar los ingredientes muy bien en la licuadora y no incorporar endulzantes.

Otro remedio casero consiste en tomar té de bálsamo de limón con hinojo. Esta infusión tiene propiedades antiespasmódicas y ayuda a eliminar los gases al mismo tiempo que alivia el dolor (si lo hay) a causa de un posible cólico o retorcijón.

Como quinta opción para eliminar los gases, Tua Saúde menciona algunos medicamentos de venta libre en las farmacias, sin embargo, es recomendable contar con la supervisión de un especialista médico antes de acudir a cualquier tratamiento de este tipo.

En caso de que los gases sean demasiado repetitivos y estén acompañados por síntomas como dolor, pérdida de peso o sangre en las heces, es conveniente acudir a un especialista. - Foto: Foto: Getty Images.

Otras causas por las que se generan los gases

MedlinePlus detalla que los gases también pueden aparecer debido a los siguientes factores:

Consumo de ciertos antibióticos.

Síndrome del intestino irritable

Incapacidad para absorber y digerir nutrientes apropiadamente.

Tragar aire al comer.

Masticar goma de mascar.

Fumar.

Consumir bebidas carbonatadas.

Así mismo, vale la pena adoptar algunos hábitos útiles para prevenir la aparición excesiva de gases. Por ejemplo, es importante masticar muy bien los alimentos y limitar el consumo excesivo de alimentos difíciles de digerir.

En algunas personas, la ingesta de legumbres, repollo y lácteos puede derivar en flatulencias, por lo que se sugiere evitarlos o consumirlos con moderación. En todo caso, es importante tener un balance y no privar al organismo de los nutrientes presentes en la comida. Acudir a un nutricionista puede ser de utilidad para tener un acompañamiento profesional.

No tomar bebidas carbonatadas, no masticar chicle, comer más despacio y caminar durante 10 a 15 minutos después de comer son otras sugerencias que pueden ayudar a que las flatulencias no se conviertan en un problema incómodo para las personas.