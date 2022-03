Glándula de la felicidad: cuál es y cómo activarla de manera natural

La felicidad es una emoción y existen hormonas que liberan sustancias que ayudan a incrementar este sentimiento. El portal de salud Clikisalud.net de la Fundación Carlos Slim reveló cuáles son las cuatro hormonas de la felicidad:

1. Dopamina: Es un neurotransmisor que se produce en muchas partes del sistema nervioso. Entre sus funciones, juega un papel importante en: el comportamiento y la creación de pensamientos; la actividad motora; la motivación y la recompensa; la regulación de la producción de leche; el sueño; el humor; la atención, y el aprendizaje, según el Grupo Sanitas de España.

2. Serotonina: La serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, de acuerdo con el Grupo. No obstante, para producir serotonina el organismo necesita una sustancia llamada triptófano, que no puede producir por sí mismo, sino que debe obtenerlo a partir de los alimentos que se ingieren, como huevos, pastas, arroz, lácteos, cereales, pollo, pavo, plátanos, leguminosas, entre otros.

3. Oxitocina: La oxitocina es una hormona y también un neurotransmisor producida por el hipotálamo y que se relaciona con la conducta sexual y reproductiva, según el Grupo.

4. Endorfinas: Son péptidos opioides endógenos (sustancias fabricadas en nuestro cuerpo y que tiene efectos semejantes al opio que produce analgesia y sensación de bienestar), de acuerdo con el Grupo Sanitas.

Por su parte, el portal Mejor con Salud reveló que existen varios alimentos que tienen la capacidad de elevar el ánimo, como el chocolate, pues este ayuda a segregar sustancias que hacen que las personas se sientan mejor. Además, no solo es ideal para subir el ánimo, también para mejorar la circulación de la sangre y la salud cardiovascular. No obstante, no se debe consumir en exceso, porque pierde las propiedades y podría tener efectos secundarios en la salud, como la elevación de la glucosa en la sangre.

La serotonina también se le conoce como la hormona de la felicidad. - Foto: Getty Images

Otro alimento para mejorar el ánimo son las nueces y si se mezclan con yogur o leche es mucho mejor ya que la persona se siente reconfortada. Además, la leche si se consume caliente genera una sensación de tranquilidad y por ello es que las personas lo consumen antes de dormir para poder conciliar el sueño.

Asimismo, según el portal, la canela también es buena para subir el ánimo gracias a sus propiedades. Otra recomendación es la miel, ya que tiene un aminoácido que sintetiza la serotonina, el neurotransmisor relacionado con el control de las emociones.

Sobre la misma línea, cuando las personas hacen ejercicio en la mañana inician el día con un mejor estado de ánimo, ya que estudios demuestran que realizar ejercicio facilita la oxigenación del cerebro (actividad al aire libre) y la creación de determinadas hormonas que, unido al gran poder de desconexión de la rutina, ayudan a combatir el estrés (fatiga sistema nervioso) y a mejorar el estado emocional, ayudando a evitar la tristeza e incluso salir de depresiones.

Las hormonas implicadas son endorfinas, que inducen la sensación de felicidad; la dopamina, que genera la sensación de placer, y la serotonina, que facilita el sueño, de acuerdo con Mapfre.

Otra forma de liberar endorfinas de forma natural es a través de abrazos, besos, caricias y risas. Además, la doctora Berta Garrido, endocrinóloga de la Clínica Ciudad del Mar de Chile, explicó que “las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y tienen funciones esenciales para la salud, dentro de las cuales se encuentran: promueven la calma, crean un estado de bienestar, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmunitario, reducen la presión sanguínea, contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad”.

Finalmente, el contacto con la naturaleza, la música suave, cantar, bailar, patinar o tocar algún instrumento son otras formas de liberar la sustancia para aumentar la felicidad.