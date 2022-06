Glucosa alta: ejercicios aeróbicos para regularla y mejorar la circulación

La diabetes es catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad crónica. Cuando una persona tiene diabetes indica que los niveles de glucosa en su sangre están demasiado elevados; este componente proviene de los alimentos que consume un individuo, según explica el portal de salud y medicina Medlineplus.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Hola brinda la lista de algunos ejercicios que pueden ayudar a que la sangre circule de una mejor manera por el torrente sanguíneo.

La intensidad y la duración de cada uno de ellos dependerán de las instrucciones médicas que reciba cada paciente, teniendo en cuenta sus condiciones de salud y edad.

“Hacer actividad física de manera regular, al menos 30 minutos al día, ayuda a controlar el nivel glucémico, el peso y a mantener una vida saludable, entre muchos otros beneficios. Los ejercicios aeróbicos son los más recomendados porque, además de favorecer la circulación de la sangre, permiten que cada persona los adapte según sus necesidades y posibilidades”, indica.

Las personas con diabetes deben hacerse monitoreos constantes de los niveles de glucosa. - Foto: Foto: Getty images.

Caminar en máquina o correr : caminar a paso ligero, según el medio, es uno de los ejercicios más completos; la intensidad dependerá de las condiciones físicas y de salud de cada persona. Para que los niveles de azúcar en la sangre disminuyan, es importante mantener la constancia y el ritmo en los ejercicios. El medio recomienda realizar este ejercicio a diario durante 20 minutos.

Trotar en un mismo lugar: las personas que no cuentan con una caminadora en casa pueden trotar en el lugar; esta actividad cumple las condiciones de cuando se usa una máquina. Esta actividad puede tornarse algo aburrida con el tiempo; por eso, los profesionales sugieren ejecutar tres o cuatro series de dos minutos con intervalos de un minuto entre cada una.

Bicicleta estática: este ejercicio mejora el ritmo cardiovascular, quema calorías y reduce los niveles de azúcar en la sangre. “Lo mejor es practicarla a diario, unos 40 minutos y estirar de manera adecuada cuando se finalice la rutina”, señala.