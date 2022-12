Harvard da consejos para prevenir o tratar el estreñimiento y la indigestión durante un viaje

Usualmente, durante los viajes, muchas son las personas que enfrentan problemas digestivos que afectan su cotidianidad y, quizá, sus vacaciones.

En una publicación, Harvard Medical School explica que durante la covid-19 muchas fueron las restricciones que limitaron los viajes, pero pasado un tiempo se levantaron dichas medidas y con ellas incrementaron incluso los desplazamientos internacionales, asegurando que en 2022 se duplicaron, comparado con el año anterior.

Por esto hace un análisis de los tres problemas digestivos que suelen aparecer durante los viajes: el estreñimiento, la diarrea y la indigestión. El gastroenterólogo Kyle Staller, miembro de Harvard, señala que estas alteraciones digestivas se deben a los cambios de horario e incluso a la falta de sueño.

Estreñimiento

Según la National Institute Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), “el estreñimiento es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”.

La escuela de medicina asegura que el estreñimiento aparece cuando no se cumplen con los horarios de comidas ya establecidas. Sin embargo, especifica que durar mucho tiempo sentado en un medio de transporte como un avión o en un bus, también es causante de esta afección.

Por esto, sugiere el consumo de alimentos ricos en fibra antes del viaje para que haya una mejor evacuación, pero no un consumo en exceso porque podrían provocar gases intestinales. Sin embargo, si es necesario, sugiere la ingesta de laxantes, ya que pueden ayudar a combatir el estreñimiento. Todo lo anterior debe ser consultado con un profesional de la salud.

Diarrea

Tal y como lo señala la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, la diarrea se caracteriza porque las heces son blandas y líquidas, considerando que una persona se dirige al baño más de tres veces al día.

Cabe señalar que aunque la diarrea puede ser un síntoma de intoxicación o algún problema de salud, cuando esta perdura por varias semanas, se puede asociar con afecciones más graves. La entidad americana precisa que se debe a un virus o la contaminación de alimentos ingeridos. Asimismo, una persona que sea intolerante a la ingesta de ciertos productos puede tener diarrea.

Tua Saúde, en una publicación, precisa que es importante mantener una dieta ligera, es decir, que el sistema digestivo no le cueste trabajo la descomposición de los alimentos, y que asimismo, contribuye en la flora intestinal, por lo que las cremas de verduras, los jugos naturales que no tienen azúcar añadida, o gelatina, pueden ser productos favorables para esta condición.

De acuerdo con Harvard, es importante mantener un lavado frecuente de manos después de ir al baño y antes de comer. Además, señala la importancia de estar hidratado de manera segura, es decir, consumir agua envasada y sellada, evitando la que está contaminada.

Por último, señala que los alimentos deben ser previamente lavados antes de consumir. También indica la importancia de consumir alimentos recién preparados y no reposados, mismos que suelen estar en los bufets.

Indigestión

MedlinePlus, explica que la indigestión “es una sensación vaga de malestar en la parte superior del abdomen o el vientre”, que suele aparecer después de comer.

Por esto, Harvard en su publicación sugiere moderar el consumo de bebidas alcohólicas, masticar despacio y regular las porciones de comida. Si la persona no tolera algunos alimentos como los productos lácteos, o el trigo, por ejemplo, los debe evitar. Asimismo, identificar cuáles son los productos que desarrollan estas complicaciones digestivas.