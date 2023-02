Hígado graso: tres remedios herbales para combatirlo

Aunque los tratamientos alternativos son comunes, estos no reemplazan la perspectiva médica. Es recomendable consultar previamente con un profesional.

El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano y su función consiste en ayudar a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas. De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, la enfermedad por hígado graso es una afección en la que se acumula grasa en el hígado.

Según expone el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen dos tipos principales de esta afección: la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la enfermedad del hígado graso por alcohol, también llamada esteatosis hepática alcohólica.

En el caso de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, esta se caracteriza porque “hay grasa en el hígado, pero poca o ninguna inflamación o daño en las células del hígado. En general, el hígado graso simple no es demasiado serio como para causar daño o complicaciones al hígado”.

Por su parte, en la esteatosis hepática no alcohólica existe inflamación y daños en las células del hígado, así como acumulación de grasa. “La inflamación y el daño de las células del hígado pueden causar fibrosis o cicatrización del hígado. La esteatosis puede causar cirrosis o cáncer de hígado”, anota la fuente consultada.

Mayo Clinic menciona que, por lo general, la enfermedad por hígado graso no tiene síntomas, sin embargo, sí está relacionada con las siguientes señales de alarma:

Fatiga.

Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen.

Entre los signos y síntomas posibles de enfermedad del hígado graso no alcohólico y cicatrización avanzada (cirrosis) destacan la hinchazón abdominal (ascitis), vasos sanguíneos agrandados, justo debajo de la superficie de la piel, bazo agrandado, palmas rojas y color amarillento en la piel y en los ojos (ictericia). En caso de presentar algunos de estos síntomas, es imperativo acudir a un especialista médico.

Una de las principales complicaciones del hígado graso es la cirrosis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Remedios herbales para el hígado graso

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para tratar, en este caso, la enfermedad por hígado graso. No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, antes de intentar cualquier remedio de esta naturaleza, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud.

El portal de salud y bienestar Salud 180 reseña algunos remedios herbales que podrían ser de utilidad para tratar esta enfermedad. El primero de ellos consiste en preparar una infusión de alcachofa.

Ingredientes:

Medio litro de agua.

Entre 20 y 25 hojas de alcachofa.

Una rama de menta o hierbabuena.

Para elaborar esta bebida solo se deben infusionar los ingredientes. El citado portal sugiere tomar la preparación dos veces al día.

El segundo remedio herbal es denominado alcachofa al vapor de ajo. Para su preparación solo se necesitan los siguientes ingredientes:

Cuatro alcachofas.

Dos cucharadas de zumo de limón.

Dos a tres dientes de ajo.

El hígado es un órgano importante para el organismo, pues participa en el proceso digestivo y ayuda a eliminar toxinas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez lista la preparación, se recomienda consumirla tres veces a la semana.

De acuerdo con el portal especializado en bienestar Mejor con Salud, “las investigaciones existentes parecen indicar que la alcachofa podría tener, en efecto, propiedades medicinales. El más significativo parece ser su efecto beneficioso sobre el hígado”.

Según precisa el citado portal, los extractos de hojas de alcachofa presentan propiedades antioxidantes y protectoras en las células del hígado contra el estrés oxidativo. Por esta razón, se trata de un ingrediente natural que tradicionalmente ha sido asociado con el cuidado de este importante órgano.

El tercer remedio herbal compartido por Salud 180 es el caldo de alcachofa y cúrcuma. Para este platillo solo se necesitan los siguientes ingredientes:

Dos alcachofas.

Una cucharadita de cúrcuma en polvo.

Dos vasos de agua.

Sal marina.

Las alcachofas han sido asociadas con la salud del hígado. - Foto: Getty Images

El consumo de esta preparación puede ser una vez a la semana para aprovechar sus beneficios para el hígado.

Si bien la medicina tradicional ha asociado los ingredientes naturales descritos previamente con la salud y el cuidado del hígado, es importante señalar que su consumo no sustituye bajo ningún concepto el tratamiento médico especializado.