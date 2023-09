Hipotensión: el alimento que ayuda a elevar la presión arterial de forma natural

En concreto, sucede cuando la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Esto significa que es posible que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciban suficiente sangre. La presión arterial normal casi siempre está entre 90/60 mmHg y 120/80 mmHg, según el portal de salud MedlinePlus.

Lo que se considera presión arterial baja para una persona puede estar bien para otra. La presión arterial baja puede no causar ningún síntoma evidente o puede causar mareos y desmayos. Algunas veces, la presión arterial baja puede poner en riesgo la vida, según los expertos de la Clínica Mayo.

Si la tensión arterial es demasiado baja, no llega la suficiente cantidad de sangre a todas las zonas del organismo. Por consiguiente, las células no reciben suficiente oxígeno y nutrientes y los productos de desecho no son eliminados de forma adecuada. Por lo tanto, las células afectadas y los órganos en los que se encuentran dichas células comienzan a funcionar mal, según el portal de salud MSD Manuals.