Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este viernes 12 de mayo

Cada día del mes de mayo, que se caracteriza por centrar las energías en el cuidado y la maternidad, traerá consigo una lectura astral que la pitonisa cubana Mhoni Vidente comparte.

Por ello, una vez más, la astróloga da a conocer las predicciones en temas de amor, dinero, salud o trabajo para los 12 signos del zodiaco.

Aries

Se presentará un encuentro íntimo que llenará de plenitud a Aries. Mhoni Vidente dice que este signo deberá mejorar las relaciones sociales en el trabajo, ya que así podrá tener un mayor crecimiento. Asimismo, sentirá más cansancio de lo normal y será más equitativo con los demás.

Tauro

Tendrá que ser muy selectivo a la hora de comer, puesto que algunos alimentos no serán de beneficio para el organismo de Tauro. De acuerdo con la astróloga, le prometerán cambios y fortuna, pero lo mejor será no caer en estas falacias.

Por otro lado, será un día perfecto para volver a encender la llama del amor, ya sea que se encuentre soltero o tenga pareja.

Géminis

La única persona que deberá comprender a Géminis será este mismo signo, ya que la vidente depara que sentirá que nadie lo apoyará. En la misma línea, necesitará adoptar con mayor consciencia los quehaceres del trabajo, mientras que en el amor recibirá noticias poco positivas y que tendrán relación con el dinero.

El horóscopo de Mhoni Vidente es de los que más se consultan todos los días. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

En asuntos laborales, la recomendación por parte de los astros para Cáncer es la de evitar cualquier discusión o conflicto. Respecto al amor, deberá expandir la mente y aceptar a un ser especial que quiere algo más que una amistad con este zodiaco.

En adición, será necesario que Cáncer no le tema al futuro, pues nada estará escrito y todo permanecerá en constante cambio.

Leo

El control es algo que en este día se saldrá de las manos de Leo, pero eso no quiere decir que sea algo negativo; lo que pasa es que tendrá que ser más flexible con quienes ama. Asimismo, el horóscopo consigna que invertirá mayor atención en el trabajo.

En cuanto al área sentimental, la vidente le recuerda que el amor no es unidireccional, sino que cambia una y otra vez.

Virgo

Las finanzas siempre serán un tema importante y de análisis para Virgo, por lo que Mhoni dice que seguirá alimentado el ahorro. Sin embargo, este signo experimentará momentos de mucho estrés, los cuales mejorarán al final del día.

En cuanto al amor, los astros señalan que comprenderá que una relación conlleva a tener obligaciones de diferente tipo.

Fotografía conceptual de una pareja feliz con una combinación astrológica perfecta y compatibilidad amorosa entre los signos del zodíaco. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra

Saldrá de la zona de confort y aprovechará desde hoy el fin de semana; de hecho, considerará tomar un pequeño viaje. Teniendo en cuenta la lectura del horóscopo, Libra optará por ser honesto sobre el manejo de un dinero, mientras despejará las dudas de engaños por parte de amigos.

Escorpio

Sentirá la energía baja, pero luego de la jornada laboral saldrá a un evento social con amigos o conocidos. La conocedora del tema astral dice que Escorpio tendrá que dividir cada aspecto de su vida y no mezclarlos, pues suele hablar de trabajo en espacios donde no debería hacerlo.

Sagitario

La salud será de principal interés para Sagitario, en especial porque comenzará a hacer dieta o a practicar alguna actividad física. Sumado a esto, tendrá que ser claro con asuntos vinculados a pagos de dinero, por lo que le pondrá límite a las finanzas personales.

En adición, Sagitario será intenso y pasional con una persona que le produce miles de sensaciones.

Signos del zodiaco dentro del círculo del horóscopo en el universo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Si el estrés y los malestares generales continúan, Capricornio tendrá que ir a una consulta médica. Según Mhoni Vidente, este zodiaco será valorado por el aporte que hará en un proyecto laboral o académico, al igual que generará envidias y atracciones por ello.

Acuario

Tendrá que salir del sistema de trabajo, pues parece como si Acuario trabajará en función de los demás y no de su propia vida. Los astros indican que aprenderá a decir no, ya que, de lo contrario, le darán responsabilidades que no le competen.

En la misma vertiente, Acuario dejará salir, de una vez por todas, a una expareja que estuvo de manera intermitente, mientras se enfocará en su propio bienestar emocional.

Piscis

Alcanzará la victoria y eso le permitirá volver a creer en las capacidades que tiene. Mhoni Vidente depara que Piscis tendrá que romper la monotonía, pues eso es lo que le produce estrés y ansiedades necesarias.

Por último, este signo se despojará de todas las malas energías, sombras o recuerdos, así comenzará a ver la vida de otra forma.