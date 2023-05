Predicciones de Mhoni Vidente para mayo sobre el amor, el trabajo y la salud

Cada mes, la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones en relación con sucesos que pueden llegar a darse en la vida de las personas, según la fecha y hora de nacimiento, esto teniendo en cuenta que cada quien tiene fortalezas y debilidades características, de acuerdo con interpretaciones de la astrología.

Asimismo, se considera posible determinar qué podría deparar el futuro, pues, según la astrología, el signo zodiacal de las personas determina algunas características que explican sus tendencias y acciones en el amor, el dinero, lo laboral y la salud.

En la astrología, a cada signo zodiacal se le asigna una piedra natural. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese sentido, la astróloga Mhoni Vidente reveló a través de sus redes sociales las predicciones para los 12 signos del zodiaco para este mes de mayo.

Aries

La carta de ‘El Sol’ nos dice que será un mes para que puedas brillar más, para reinventarte y sacar cosas negativas del pasado, y volver a empezar en todos los sentidos. Se viene un nuevo comienzo, en cuestiones laborales. Llegarán amores nuevos, pero tienes que escoger a la persona indicada.

Podrás hacer cualquier cambio que desee, sigue adelante, no te detengas, vendrá una sorpresa muy importante para ti. Analiza cualquier decisión que tengas cercana, pero es fundamental que pongas atención. Tu vida será maravillosa, pero necesitas estar en orden. Ahorra, porque es momento de tener tu guardadito.

Tauro

Tendrás toda la buena suerte, sigue adelante, vienen cosas muy buenas para ti, en cuestiones personales. Se viene estabilidad amorosa. Sigue estudiando, piensa las cosas antes de hacerlas. Te van a dar ese ingreso nuevo, en cuestiones de sueldo, que estabas esperando.

Podrás arreglar cualquier asunto que necesites. Es el momento de actuar, a veces piensas mucho las cosas, pero es momento de seguir tus planes. Trata de entender que te gusta vivir en abundancia, por eso necesitas trabajar, pero no repartas o prestes tu dinero.

Signos zodiacales astrológicos dentro del círculo del horóscopo. Astrología, conocimiento de las estrellas en el cielo sobre la vía láctea y la luna. El poder del concepto del universo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis

Tendrás un gran crecimiento, estás en el momento ideal. No tengas miedo de salir adelante, habrá una transformación positiva. Se acerca alguien de tu mismo signo o de cáncer, para hablarte de amor, que es lo que más buscas.

Estarás protegido de todo lo negativo, podrás resolver problemas del pasado. Se viene un negocio nuevo, tendrás estabilidad laboral.

Cáncer

Tendrás solución a todos tus problemas. Es tiempo de tomar decisiones. Te vas a poder comprar algo. El verano será un gran momento para ti. Comienza a hacer ejercicio, dormir mejor y comer a tus horas. No hagas muchos dramas. Vas a poder realizar trámites que tenías pendiente. Acuerda de perdonarte a ti o a las personas que te rodean. Te llegará un mensaje que te dará alegría, sorpresa y estabilidad.

Leo

La carta de ‘El Loco’ nos dice que tendrás alguna sorpresa en estos días. Necesitas madurar y crecer, para pensar mejor las cosas. Se vienen amores compatibles, pero son tiempos de meditar bien las cosas. Tendrás una sorpresa, en cuestiones de prosperidad. Tendrás más energía positiva.

Te salen dos viajes. Además, te vienen varios amores. Trata de buscar la naturaleza, para llenarte de energía positiva. Eres el único que puede resolver los problemas de la gente que te rodeo. Debes buscar un equilibrio en tu vida. Cuida el dinero, trata de no prestar o darle dinero a nadie.

Mhoni Vidente es una astróloga de habla hispana que se cataloga a sí misma como una vidente. - Foto: YouTube: @CanalOficialMhonividente

Virgo

La carta de ‘El Mago’ nos dice que será un gran mes para tu signo, tendrás mejoría en cuestiones de salud y trabajo. Además, habrá estabilidad en tu familia. Eres el maestro de la vida, pero trata de ayudarte a ti mismo, para estar mejor, para poder crecer.

Podrás tener una mejor estabilidad económica. Ten mucha fe, que es el momento de creer en ti. Escucha más la razón y sabrás que estarás bendecido este año. Se vienen amores fugaces y compatibles contigo.

Libra

El mundo nos dice que es tiempo de salir de viaje, de crecer, de sacar cosas negativas. Te busca un amor del pasado, pero tú sabes si vuelve, porque tal vez puedes sufrir de nuevo. Trata de transformar tu vida y sacar lo mejor de ti.

Llegan ilusiones nuevas. Cualquier enfermedad será sanada, solo necesitas poner de tu parte. Si ya no quieres estar en algún lugar, vete, porque así encontrarás tu felicidad.

Escorpio

Será un mes de brillar y de recibir abundancia, te van a pagar deudas. Es tiempo de volver a comenzar, estás completamente bendecido. Buscar una estabilidad en tu vida, y crecimiento en todas las formas. Tendrás un nuevo comienzo, en cuestiones laborales o amorosas, se viene una propuesta de matrimonio.

Astrología y horóscopo. La mano de la adivina sostiene las brillantes piedras zodiacales en la palma de su mano sobre el libro abierto. El concepto de adivinación y magia. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tienes que crecer en todas las formas, quítate esos malos pensamientos, que te está esperando la grandeza de tu vida. Toma decisiones, pues te ayudará a llegar a donde quieres. Se vienen grandes sorpresas.

Sagitario

Habrá luz, encontrarás esa estabilidad que estabas buscando, no le des tanta importancia a los amigos de tu vida. Estudia alguna carrera de diseño, se te dará fácil. Que no te importe el qué dirán. Olvida a la gente tóxica, y atrévete a ser auténtico, no necesitas más.

La abundancia, estabilidad y crecimiento llegará para ti. Vas a poder arreglar cualquier asunto legal que tenías atorado desde hace días. Se viene la felicidad absoluta.

Capricornio

El mes de mayo será muy importante que tengas esa estabilidad, tienes el éxito, trata de extenderlo más. Sigue estudiando, pues crecerás mucho. Se viene amores compatibles. Te llegará un reconocimiento laboral, que te ayudará mucho. Busca apoyo si lo necesitas.

Te busca un amor del pasado, si no quieres pareja, está bien, pero transforma tu vida a lo positivo. Tendrás comunicación total con Dios. Tendrás una sorpresa económica. Habrá abundancia y estabilidad.

Acuario

El ‘AS de Oros’ nos dice que tendrás un gran mes, en todos los sentidos. Cualquier trámite que quieras, se logrará, así que atento. Usa algo de plata, porque ayudará a cortar envidias y mal de ojo. Tendrás un karma positivo.

Las manos de las mujeres y los hombres tienen forma de corazón con la luz del sol que pasa por las manos tienen símbolos astrológicos. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Se viene una nueva oportunidad, para tener más abundancia económica. Tendrás las respuestas que estabas esperando. Llegará la felicidad que necesitas. Vas a salir adelante, en todas las cuestiones.

Piscis

Será un mes bendecido, porque tienes una gran conexión. Llegará el puesto de trabajo que tanto estabas esperando. Tendrás una gran oportunidad. Llegará una gran estabilidad amorosa. Se vienen ilusiones nuevas en caso del amor.

Pon un negocio propio. Tendrás un evento. Tendrás nuevos comienzos y una nueva vida. Encuentra tu propósito, para saber hacia dónde vas. Lograrás todos los éxitos que estabas esperando.