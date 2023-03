Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este viernes 3 de marzo

El horóscopo ha sido tradicionalmente una herramienta para que las personas creyentes de la astrología se anticipen a su destino e intenten tomar las decisiones más acertadas en función de lo que les dicen las cartas. Una de las pitonisas con mayor reconocimiento en la región es Mhoni Vidente, quien diariamente comparte sus predicciones.

Para este viernes 3 de marzo, la cubana expuso lo que los astros preparan para los doce signos zodiacales. A continuación, sus predicciones:

Aries (21 de marzo-19 de abril)

Mhoni Vidente cuenta que no hay que tener miedo a las transformaciones, pues son necesarias para alcanzar una versión más completa. Es importante no perder de vista los objetivos y trabajar con disciplina para lograrlos. Los astros invitan a tomar responsabilidad de los actos y tomar decisiones por sí mismo.

Tauro (20 de abril-21 de mayo)

No hay que esperar a que sea la pareja quien dé el primer paso. Las relaciones son de dos y, cuando el orgullo toma protagonismo, el desenlace no es el adecuado. La pitonisa cubana recomienda limitar los gastos, pues el derroche no es bueno. Hay que se inteligentes y precavidos a la hora de invertir, evitando las decisiones apresuradas.

Los movimientos de los astros suelen estar relacionados con el horóscopo - Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (21 de mayo-20 de junio)

Los astros invitan a los nacidos bajo este signo a buscar amor dentro del mismo hogar, pues allí está el sentimiento más generoso. Los proyectos deben desarrollarse con paciencia, por lo que no es conveniente apresurarse en ellos. Soltar siempre trae alivio, por eso, Mhoni Vidente también sugiere dejar atrás aquellas cosas que, con el tiempo, pueden derivar en cargas más grandes.

Cáncer (21 de junio-22 de julio)

Los nacidos bajo el signo de Cáncer también tendrán una buena oportunidad para soltar y liberarse de las cargas del pasado. La comunicación con la pareja es vital, por eso, es mejor no guardar secretos. Mhoni Vidente destaca la elocuencia de los Cáncer, así que los invita a aprovecharla en sus discursos para difundir mensajes motivacionales. La salud mental tiene que ser valorada.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

La cubana les recuerda a los nacidos bajo este signo que no deben culparse por acciones que no cometieron. Si hay discusiones con la pareja, cada uno debe ser consciente de sus responsabilidades y trabajar por su crecimiento. Los astros se muestran favorables para que los Leo comiencen a invertir y salgan de su zona de confort, pues no es conveniente aplazar las metas.

La astrología es un campo que tiene tanto creyentes como escépticos. Aún así, ha ganado gran popularidad - Foto: Getty Images

Virgo (23 de agosto-22 de septiembre)

Mhoni Vidente sugiere a los nacidos bajo este signo invertir continuamente en sus relaciones y recordar que en el amor no se escatima. Así mismo, les recuerda que nunca deben dudar de lo que son capaces, pues la vida está llena de retos y los Virgo cuentan con las herramientas para superarlos. Es conveniente dejar los excesos y retomar el ejercicio.

Libra (23 de septiembre-22 de octubre)

Ver más allá de lo que hay a simple vista permitirá ampliar el panorama, obteniendo una lectura más sabia de la situación. No hay que confundir el ser dócil con ser disciplinado. La salud debe ser cuidada en todo momento, así que una dieta equilibrada y el ejercicio son claves en esta época.

Escorpio (23 de octubre-21 de noviembre)

Una celebración en pareja se aproxima y Mhoni Vidente aconseja disfrutar del momento. Un cambio de aires vendría bien, así que es buen momento para reflexionar y no desperdiciar recursos. Es importante aprender a dominar el cerebro y no dejar que este tome las riendas. Hay que actuar conforme a lo que dicten los impulsos.

El horóscopo suele dar algunas luces sobre el amor para cada signo - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sagitario (22 de noviembre-21 de diciembre)

Es un buen día para renacer, sobre todo en aquellos placeres de antaño con la pareja. Mhoni Vidente anticipa que los nacidos bajo este signo verán surgir de nuevo sus habilidades, y estas darán frutos si se les demuestran a las personas correctas.

Capricornio (22 de diciembre-19 de enero)

Mhoni Vidente sugiere a los Capricornio que le den espacio a sus parejas para que estas alcancen sus objetivos. Si bien los nacidos bajo este signo destacan por ser independientes y seguros de sí mismos, hay que tener cuidado con el exceso de seguridad, pues podría traer experiencias no tan buenas en el trabajo. Hay que prestar mucha atención a los pequeños detalles.

Acuario (20 de enero-18 de febrero)

No hay que dar por hecho que los integrantes de la pareja están conformes con los términos de la relación, así que vale la pena sentarse y dialogar sobre el tema con calma. La pitonisa cubana hace un llamado para que los Acuario no evadan sus responsabilidades y dejen que sean otros quienes carguen con ellas.

Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

Los secretos no son buenos en las relaciones de pareja, así que es importante ser transparentes. Es un momento oportuno para salir de lo convencional, y esto podría ayudar a sortear las dificultades en el trabajo. La paciencia es un virtud y a veces lo mejor es esperar a que las cosas se vuelvan a acomodar.