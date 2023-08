Ingrediente casero que previene el alzhéimer y el Parkinson

El alzhéimer es una enfermedad degenerativa que afecta a miles de personas en el ámbito mundial. Hasta el momento, no se ha encontrado un método para curarla. Sin embargo, se siguen realizando investigaciones para combatir y mermar los estragos que ocasiona. Es un trastorno que produce pérdida de memoria y que encoge al cerebro.

Por lo general, la enfermedad de Alzheimer aparece en los adultos mayores. Es la forma más común de demencia. Las personas con este trastorno suelen repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez, olvidar conversaciones frecuentes, no recordar el nombre de los seres queridos, entre otras cosas más. Si no se trata de buena manera, puede causar la muerte rápidamente.

Por su parte, el Parkinson “es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.