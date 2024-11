Insomnio: cómo conciliar el sueño con ayuda del magnesio

Muchas personas en el mundo experimentan insomnio alguna vez en la vida. Este es un trastorno común del sueño que puede dificultar dormir adecuadamente o mantener el sueño; incluso, puede hacer que las personas se levanten demasiado temprano y no puedan volver a dormir. Además, es posible que sigan cansadas cuando se despierten, según Mayo Clinic, una entidad que se dedica a la investigación y la educación en salud.

El insomnio puede traer o empeorar otras afecciones y síntomas relacionados con el cáncer, como la fatiga, el dolor, la ansiedad o la depresión. Igualmente, puede causar o empeorar otras afecciones, como la presión arterial alta. Además, el insomnio no solo puede minar la energía y el estado de ánimo, sino que puede afectar la salud en general, el desempeño laboral y la calidad de vida, según el portal CancerNet.

Aunque la cantidad de sueño necesario varía de persona a persona, la mayoría de los adultos necesita al menos siete horas de sueño por noche. No obstante, si los patrones de sueño están afectando la calidad de vida, los remedios caseros pueden ayudar.

¿Qué puede causar problemas para dormir?

¿Cómo utilizar el magnesio para conciliar el sueño?

Algunos estudios científicos señalaron que la ingesta de este mineral en adultos con problemas graves de insomnio mejoró sus condiciones al momento de iniciar el sueño. Pero no hay evidencia concluyente que lo pruebe con claridad.

Varios especialistas en salud recomiendan este mineral porque no suele tener efectos secundarios en el organismo, y varios pacientes aseguran que las ayuda con su problema de insomnio y hay evidencia científica que lo respalda. No obstante, su ingesta no debe superar los 400 miligramos diarios.