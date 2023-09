La bebida que ayuda a desintoxicar el cuerpo y limpiar el organismo

Las dietas balanceadas ricas en frutas y verduras son indispensables para la salud, y, por tanto, para mantener el cuerpo limpio. No obstante, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), asegura que existen algunos planes de alimentación desfavorables porque restringen el consumo de ciertos nutrientes, todo con el fin de adelgazar.