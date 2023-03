La fruta con propiedades antibacterianas que ayuda a aliviar el estreñimiento

Medline Plus recomienda comer de 2 a 3 porciones de fruta diariamente.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, por sus siglas en inglés) explica que “el estreñimiento es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”, lo que asegura que al autocuidado es la principal solución para combatir este trastorno digestivo. Incluso señala que se debe mantener una dieta rica en fibra para poder mejorar el tránsito intestinal.

Por su parte, la American Society of Clinical Oncology dice que los síntomas asociados con el estreñimiento son la pérdida del apetito, el dolor abdominal, los calambres y las molestias que provoca la micción. Y esto ocurre porque hay una dieta baja en fibra; inactividad física; y un insuficiente consumo de líquidos como el agua.

Por esto, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (Medline Plus) precisa que “las frutas también son una buena fuente de fibra, vitaminas y minerales. Lo que se recomienda comer de 2 a 3 porciones diariamente”, y la mandarina se destaca en este grupo porque tiene la capacidad de combatir el estreñimiento, y fortalecer el sistema inmune, según Tua Saúde en un artículo revisado por la nutricionista Tatiana Zanin.

Beneficios de la mandarina

La mandarina es una fruta rica en antioxidantes como la vitamina C que pueden neutralizar los radicales libres. También es útil para incluirla en un plan de alimentación balanceado que busque la pérdida de peso porque tiene un bajo índice calórico.

Por su parte, Mejor con Salud añade que la mandarina puede reducir los niveles de colesterol alto en la sangre, gracias a sus fibras que también actúan como prebióticos, brindándole salud a la flora intestinal.

La mandarina es rica en antioxidantes. - Foto: Getty Images

No obstante, el potasio que la componen puede contrarrestar afecciones como la diabetes y la hipertensión, que según la Organización Mundial para la Salud (OMS), es “una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”; mientras que la segunda, es la “fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias”, que puede traer complicaciones sobre el corazón, indica la Clínica Mayo.

Cabe mencionar que el consumo de mandarina también ayuda a estimular la producción de colágeno, procurando la vitalidad de la piel, combatiendo el envejecimiento prematuro.

Por su parte, Cuerpomente señala que la mandarina está compuesta de betacaroteno y provitamina A. Así mismo, explica que el potasio que lo compone ayuda a las funciones del sistema nervioso y muscular, aportando calcio y otros minerales.

El consumo de mandarina favorece el sistema nervioso. - Foto: Getty Images

Ventajas de la cáscara de mandarina

Mejor con Salud, señala que la cáscara de la mandarina es rica en fenólicos, que son fundamentales para que el organismo funcione de manera correcta. A la lista de beneficios que tiene la cáscara de mandarina se encuentra también la reducción de colesterol y de triglicéridos; sumado a esto, contribuye en el tránsito intestinal.

La mandarina tiene muchas propiedades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para obtener cada una de estas propiedades, el sitio web afirma que se debe dejar secar la cáscara junto con la membrana de color blanco para luego guardar en un recipiente.

Pero finalmente, sugiere consultar con un profesional de la salud, para incluirla correctamente en una dieta balanceada, a su vez, de procurar su no consumo en la noche porque induce a la acidez estomacal.

Agua de cáscara de mandarina

Es decir, que la cáscara y las hojas de mandarina también aportan los mismos beneficios que la fruta en sí, explica Tua Saúde, por lo que son usadas para la preparación de bebidas o infusiones.

Modo de preparación