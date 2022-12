La fruta milagrosa que sirve para desintoxicar, bajar de peso y cuidar la piel

Las frutas aportan un alto contenido de vitaminas, minerales y fibra que tienen un gran beneficio en la salud de las personas, pues su consumo habitual puede reducir los niveles de colesterol, mejorar el tránsito intestinal (evitan el estreñimiento), disminuir los niveles de azúcar en la sangre y contribuir a la eliminación de toxinas, entre otros.

Asimismo, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (Anibes), consumir frutas es fundamental para prevenir enfermedades por los nutrientes esenciales que contienen.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda cinco porciones de 80 g de fruta al día, pero ese valor es aproximado, ya que la cantidad óptima depende de diversos factores, entre ellos la edad, el sexo, el nivel de actividad física, el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios.

Así las cosas, el portal de Sura reveló en su portal web que la piña sirve para desintoxicar, bajar de peso y cuidar la piel, ya que “posee propiedades diuréticas que ayudan a eliminar el exceso de líquido retenido en el cuerpo y a eliminar las toxinas del organismo, a través de la orina”, según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde.

Adicional, explicó que por ser rica en agua y fibras, que aumentan la sensación de saciedad.

No obstante, es importante saber elegir la piña y para hacerlo hay que fijarse en varias cosas: por un lado, las hojas deben estar verdes, si están cafés o con aspecto seco es que no está madura del todo o se ha pasado, además las hojas deben desprenderse con facilidad. Si al tocarla los dedos se hunden significa que la piña está pasada, tiene que estar dura y debe pesar, ya que tiene mucho jugo en su interior. El color debe ser amarillento tirando a dorado, si tiene muchas zonas verdes es que todavía no está en su punto.

Respecto al consumo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por su siglas en inglés) indican que lo mejor es consumir la fruta en su estado natural en vez de bebidas y jugos, ya que los jugos carecen de la fibra de la fruta.

Además, es mejor comer la fruta, porque contiene la fibra adicional que ayuda a sentir satisfacción.

De hecho, para el especialista Salomón Jakubowicz, médico investigador en endocrinología y autor del libro Ni una dieta más, “al extraer el jugo de la fruta se obtiene agua con azúcar, porque las vitaminas y la fibra permanecen en la fruta. Aun sin añadirle, un vaso de jugo natural tiene diez cucharadas de azúcar, al igual que un refresco y ambos contienen fructosa”.

De otro lado, las frutas deben estar acompañadas de una alimentación saludable que incluya menos del 10 % de la ingesta calórica total de azúcares libres, menos del 30 % de la ingesta calórica diaria procedente de grasas y menos de cinco gramos de sal (aproximadamente una cucharadita) al día y la sal debería ser yodada.

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Información nutricional por 100 gramos de piña