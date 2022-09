La fruta que ayuda a disminuir la presión arterial y a perder peso

La tensión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Cuando es muy elevada, a esa afección se le conoce como hipertensión, enfermedad que normalmente no genera síntomas, pero que puede ocasionar diversas dificultades de salud, como daños cardíacos graves.

“El exceso de presión puede endurecer las arterias, con lo que se reducirá el flujo de sangre y oxígeno que llega al corazón”, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De la tensión arterial se dan dos valores: el primero es la sistólica y corresponde al momento en que el corazón se contrae o late; mientras que el segundo, la diastólica, representa la presión ejercida sobre los vasos cuando este órgano se relaja entre un latido y otro.

Los expertos indican que para establecer el diagnóstico de la presión arterial, se deben tomar mediciones dos días distintos. La presión normal para adultos se define como una sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio (mmHg) y una diastólica inferior a 80 mmHg, precisa el Instituto Nacional de Envejecimiento, de Estados Unidos. Esto se indica como 120/80.

De acuerdo con esta fuente, una persona puede tener presión arterial alta y aun así sentirse bien. Esto se debe a que, con frecuencia, este padecimiento no genera síntomas. “La hipertensión a veces llamada “el asesino silencioso”, es muy común en las personas mayores y es un problema de salud muy serio. Si la presión no se controla por medio de cambios en el estilo de vida y medicamentos, puede provocar derrames cerebrales, enfermedades cardíacas, problemas oculares, insuficiencia renal y otros inconvenientes de salud”, precisa.

Esta enfermedad también puede causar dificultades para respirar cuando una persona realiza actividades físicas o ejercicios livianos.

Los especialistas aseguran que cualquier persona puede desarrollar hipertensión. Sin embargo, algunas tienen mayor probabilidad de padecerla debido a factores que no se pueden cambiar como la edad, el género, la historia familiar y la raza. La probabilidad de tener presión arterial alta aumenta a medida que una persona va envejeciendo.

¿Cómo prevenirla?

Además de cuidar la alimentación, la cual debe ser baja en grasas y en sodio y realizar actividad física de manera frecuente, hay algunos productos naturales que sirven como complemento, siempre consultando con el especialista sobre la viabilidad de su ingesta regular.

Una de estas opciones es la toronja. Esta fruta se caracteriza por ser rica en vitaminas A y C, carotenoides y fitoquímicos, como los flavonoides, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a prevenir diferentes enfermedades, como la diabetes, la aterosclerosis y diferentes tipos de cáncer, como el de mama y de colon, asegura el portal de bienestar y salud Tua Saúde.

En cuanto a la tensión es favorable debido a su contenido de vitamina C y pectina, una fibra soluble, y compuestos vegetales antioxidantes, que ayudan a reducir la absorción de grasas en el cuerpo, que en ocasiones es causante de que se suba la tensión.

El portal especializado Healthline, señala que el jugo de toronja es una fuente importante de betacarotenos, licopeno y flavonoides, los cuales reducen el riesgo de padecer afecciones cardíacas y una de ellas es la hipertensión.

No obstante, siempre es mejor consultar con el especialista sobre su viabilidad, pues de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el jugo de esta fruta no permite que algunos fármacos cumplan su función, por lo que su ingesta es recomendable en personas que no consuman medicamentos para tratar esta enfermedad.

Una de las formas en que ayuda la toronja con el control de este padecimiento es que, al ser rica en fibras, es ideal para incluirla en una dieta de pérdida de peso, gracias a que contiene buenas cantidades de fibras y agua que aumentan la saciedad entre comidas, disminuyendo las ganas de comer dulces y otros productos que no necesariamente son saludables.