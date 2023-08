Las frutas son alimentos que deberían estar presentes en la dieta regular de las personas. Su consumo diario tiene numerosos beneficios que pueden marcar la diferencia entre una vida sana y una que no lo sea.

En el día a día los afanes, los problemas, el trabajo, el estudio, las responsabilidades, el estrés de las ciudades y de las relaciones hace que las personas vivan corriendo y muchas veces no le presten atención a su alimentación, sin embargo, este debe ser una prioridad para tener calidad de vida.

Siempre y cuando no se tenga una restricción medica con alimentos como las frutas, intente tenerlas presente en su día a día. Al existir una gran variedad de estas, es poco probable que se aburra de consumirlas, cada día puede comerse una diferente o combinarlas.

La fruta que ayuda a prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares

Dicho portal también expone lo siguiente: “a veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos)”.