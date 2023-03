La fruta rica en fibra que ayuda a prevenir el estreñimiento y aliviar la diarrea

La gran mayoría de trastornos estomacales suelen ser muy dolorosos. También causan incomodidad y más cuando la persona que los padece está en un lugar público o retirado de su casa. Los más comunes son el estreñimiento y la diarrea. Por eso, es oportuno comprender bien cada uno de ellos.

Por un lado, de acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, “el estreñimiento es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”.

Por su parte, la diarrea, otro trastorno digestivo, pero diferente al estreñimiento, se presenta deposiciones blandas, líquidas y posiblemente más frecuentes, se caracteriza por ser un problema común. Puede darse sola o estar asociada a otros síntomas como, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal o pérdida de peso, explica el instituto de investigación Mayo Clinic.

Para contrarrestar ambas afecciones es de vital importancia tener cuidado con la alimentación, pues hay algunos productos de origen natural y sintético que pueden empeorar tanto el estreñimiento como la diarrea por sus componentes.

Los médicos recomiendan ir a consulta cuando la diarrea dura más de dos días. Foto GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

Sin embargo, así como existen alimentos que pueden alterar para mal estos trastornos, también hay algunos otros que mejoran las afecciones y las alivian. En este sentido, uno de estos es el banano verde, esto debido a que es rica en fibra.

“La banana verde ayuda a regular el funcionamiento del intestino debido a que posee almidón resistente, un tipo de fibra que cuando se consume cruda aumenta la presencia de agua a nivel del instestino, aumenta el volumen de las heces y acelera el tránsito intestinal, facilitando la salida de las heces, ayudando a prevenir o aliviar el estreñimiento”, afirma el portal Tua Saúde.

“Por el contrario, cuando la banana verde se consume cocida actúa como un prebiótico, ayudando a fortalecer las bacterias benéficas del intestino y a equilibrar la flora intestinal, por lo que ayuda a prevenir y a mejorar la diarrea, acortando su tiempo de duración”, agrega y concluye el sitio.

Versátil

El banano es una fruta versátil que puede consumirse madura o verde y sus propiedades varían entre una y otra, principalmente a nivel digestivo; también puede ingerirse cruda o cocida y utilizarse en la preparación de platos tanto dulces como salados, según Tua Saúde.

El plátano verde puede contrarrestar la diarrea. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Algunos de los principales beneficios que le brinda al organismo son los siguientes:

1. Promueve la pérdida de peso: Consumir esta fruta sacia el apetito, lo que a su vez ayuda a mitigar la ansiedad por comer y picar entre horas cualquier alimento rico en azúcar o grasas saturadas. Por esto mismo, puede ser útil para promover una baja en el peso.

2. Mejora el humor y ayuda a combatir la depresión: Gracias a que contiene triptófano, un aminoácido que participa en la formación de hormonas que mejoran el humor y ayudan a relajar, así como magnesio, un mineral que se ha encontrado disminuido en personas con depresión, esta fruta es ideal para hacerle frente a estas condiciones.

3. Envejecimiento prematuro: Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, pues promueve la formación de colágeno y es rico en antioxidantes, gracias a su aporte de vitamina C, además de favorecer procesos de cicatrización.

4. Colesterol y salud del corazón: Por su aporte de fibras que disminuyen la absorción de colesterol a nivel intestinal, y a su contenido de potasio, un mineral esencial para el funcionamiento del corazón y que disminuye el riesgo de infarto, el banano es beneficioso para la salud cardiovascular.