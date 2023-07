La importancia que tiene consumir naranja y mango para las personas que tienen visión borrosa

Una de las causas más comunes de la visión borrosa es la refracción incorrecta de la luz en el ojo. Esto ocurre cuando la forma del ojo no es totalmente redonda o cuando la córnea o el cristalino tienen irregularidades. Estos problemas pueden llevar a la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, todos los cuales pueden provocar una visión borrosa.

Esta vitamina es fundamental para tener una buena salud ocular ya que previene la ceguera nocturna, que es cuando las personas pierden visión solamente en horas de la noche. Además, la vitamina A puede ayudar a prevenir la degeneración macular relacionada con el paso del tiempo en los seres humanos. Por este motivo, el consejo de los especialistas es consumir alimentos que son ricos en Vitamina A y Vitamina C, como el melón, la zanahoria, las espinacas, la naranja y el mango.

Naranja

La naranja es una fruta rica en vitamina C, que a su vez contiene calcio, magnesio, betacaroteno, ácido fólico, fósforo, potasio, cobre, zinc, ácidos málico, oxálico, tartárico y cítrico. Dentro de los beneficios de este alimento se encuentran los efectos positivos para la salud de los ojos. Según explica el portal especializado en salud Tua Saúde, la naranja tiene betacaroteno, el cual es precursor de la vitamina A, importante para mantener una visión saludable, especialmente la nocturna. Adicionalmente, la naranja se caracteriza por tener vitamina A en su composición, contribuye al incremento de la protección ocular.

Pero no solo la vitamina A que contiene es la que ayuda a tener una gran salud visual. El mismo sitio web mencionado destaca que la gran cantidad de vitamina C que hay en su interior es fundamental para que las cataratas no aparezcan en los ojos.