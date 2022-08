La infusión natural que ayuda a producir colágeno y eliminar arrugas

Frutas o verduras que contenga vitamina C: el cuerpo usa este componente como principal precursor para la producción de colágeno; por ende, involucrar alimentos que la contengan en el plan de alimentación, es indispensable para la salud de la piel. Algunos alimentos con vitamina C son: tomate, naranja, limón, brócoli, papaya, piña, fresas, etc.