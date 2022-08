Colágeno: ¿cómo hacer que el cuerpo lo produzca naturalmente?

Claras de huevo: este alimento no tiene tejidos conectivos como otros productos de origen animal como el pollo, o el pescado; sin embargo, la clara de los huevos contiene prolina. “Este es uno de los aminoácidos más importantes para que el cuerpo produzca colágeno de forma natural, por lo que su consumo es una buena alternativa”.

Frutas o verduras que contenga vitamina C: el cuerpo usa este componente como principal precursor para la producción de colágeno; por ende, involucrar alimentos que la contengan en el plan de alimentación, es indispensable para la salud de la piel. Algunos alimentos con vitamina C son: tomate, naranja, limón, brócoli, papaya, piña, fresas, etc.