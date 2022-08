Diabetes: el alimento que ayuda mejorar la sensibilidad a la insulina

De acuerdo con un artículo publicado por la Organización Mundial para la Salud, OMS, la diabetes es una de las causas principales de ceguera, de infarto miocardio y de “amputación de los miembros inferiores”.

“En 2019, la diabetes fue la novena causa más importante de muerte: según los cálculos, 1,5 millones de defunciones fueron consecuencia directa de esta afección”, puntualiza la OMS.

La diabetes es una enfermedad que se desarrolla cuando el páncreas no produce insulina, y/o las células se resisten a ella, que se clasifica en: el tipo I, el tipo II, y gestacional.

La entidad internacional asegura que la diabetes se puede prevenir, quizá, con actividades físicas y una alimentación sana, evitando el consumo de cigarrillo. Por esto, la ingesta de canela podría ayudar a que las células no se resistan a la insulina, ya que es una hormona que contribuye en el ingreso de la glucosa a ellas para que este tenga energía.

La canela

Tal y como lo señala en uno de sus artículos, la revista Tua Saúde, revisado por la nutricionista Tatiana Zanin, la canela no solo es una aromática, sino que gracias a sus propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas y antioxidantes, puede combatir enfermedades del corazón o infecciones, entre otras.

Pero la principal propiedad que tiene este alimento, que es usado en la culinaria y en la medicina, es que puede prevenir la diabetes. Sin embargo, es importante aclarar que su consumo no se refiere a que no permita que aparezca esta enfermedad, sino que, en algunos casos, la puede retrasar. Además, tampoco reemplaza los tratamientos prescritos por un médico luego de que un paciente ha sido diagnosticado.

Foto referencia de varias especias. - Foto: Getty Images

Continuando, la canela puede ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. Asimismo, incrementar la insulina cuando en la diabetes tipo 2 no se da.

Otra de las características principales que se pueden destacar del consumo de canela, es que participa en las funciones del páncreas, contribuyendo en su buen funcionamiento y, por ende, en la producción de insulina.

“Más de un 95% de las personas con diabetes presentan la de tipo 2, que se debe en gran medida al exceso de peso y a la inactividad física”, asevera la OMS.

Por su parte, Healthline asegura que al consumir aproximadamente tres cucharaditas de canela regularmente, esta puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre, además de incrementar la sensibilidad de la insulina para las células.

No obstante, no es el único alimento que puede ayudar a la no resistencia de la insulina de las células, ya que, por ejemplo, el té verde puede disminuir el azúcar en el torrente sanguíneo y cumplir con este objetivo, explica el sitio web de salud citado.

Los anteriores alimentos por sí solos no cumplen con su función, sino que acompañados de una dieta balanceada, guiada en lo posible, por un nutricionista, son favorable para el organismo.

Diabetes gestacional

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, este tipo de diabetes suele aparecer en algunas mujeres en etapa de embarazo.

Aunque no es de alarmarse, la diabetes gestacional puede ser tratada con un plan de alimentación saludable y apto para esta condición, supervisada por un médico.

Foto referencia sobre embarazo. - Foto: Getty Images

Sin embargo, su aparición, puede afectar el desarrollo del crecimiento del bebé por la alta glucosa que recibe si no es tratado, complicando así, el parto.

“Este tipo de diabetes aumenta el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto la madre como, posiblemente, sus hijos corren más riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en el futuro”, precisa la organización internacional.