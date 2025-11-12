El final del año para muchos es sinónimo de reflexión, cerrar ciclos y abrirse a nuevas posibilidades. Por eso, durante esta época suelen realizarse varias prácticas relacionadas con creencias milenarias que buscan atraer prosperidad, abundancia y bienestar.

Entre ellas destaca el ritual ancestral de canela y romero, dos ingredientes cargados de simbolismo y tradición que, según diversas fuentes como el medio La Nación de Argentina y Admagazine, se utilizan para promover la circulación de energías positivas en el hogar, especialmente en los últimos meses del año.

Orígenes y simbolismo

La canela ha sido venerada desde culturas tan antiguas como la egipcia, donde formaba parte de hechizos para atraer abundancia y repeler malas vibras, señala el portal El Español.

Por su parte, el romero aparece también en ritos de purificación y prosperidad, asociado a la claridad mental, la renovación y el flujo de energía positiva.

Es por eso que, la combinación de ambos, acompañada de otros elementos como arroz, monedas o pequeños saquitos simbólicos, conforma un rito en el que se visualiza el dinero, la fortuna o el éxito.

¿Cómo se realiza el ritual de canela y romero?

Uno de los métodos más populares incluye mezclar los ingredientes: una cucharada de canela molida, unas ramitas de romero seco, una taza de arroz y, a menudo, monedas o billetes dentro de un recipiente o saquito.

Posteriormente, según las creencias, se debe colocar en un lugar visible del hogar, por ejemplo, la sala, el escritorio o la entrada.

Mientras se realiza el ritual, de principio a fin, también es fundamental tener una visualización clara de lo que se desea atraer: prosperidad, fortuna o una nueva etapa.

Una rama de romero. | Foto: Getty Images

Otras versiones del ritual sugieren preparar un baño con romero, canela, hojas de naranja y azúcar morena para “renovar la energía” y dejar atrás cargas.

¿Cuándo realizarlo?

Aunque no existe una fecha específica para hacer este ritual, muchas personas suelen escoger días clave como el 1 de enero, que ya es el nuevo año. Sin embargo, también hay quienes lo hacen el primer día de cada mes o en momentos que sienten que requieren “abrir camino” hacia la abundancia.

Lo importante en este tipo de prácticas es conectar de manera consciente y emoción con lo que se quiere atrae, aquello que genere motivación, enfoque y nuevas oportunidades.