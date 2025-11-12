La ubicación del árbol de Navidad en el hogar, aunque a simple vista parezca un asunto meramente decorativo, puede tener un impacto significativo en la energía del espacio, de acuerdo con los principios del Feng Shui. Esta filosofía milenaria china sostiene que la posición de los elementos dentro del hogar puede influir en la armonía, la prosperidad y las relaciones familiares.

Bajo esta perspectiva, el Feng Shui ofrece una serie de recomendaciones para elegir el lugar ideal donde ubicar este símbolo navideño, transformándolo en un verdadero imán de buena energía, alegría y unión durante la temporada de fin de año.

Tres puntos estratégicos para ubicar el árbol de Navidad

En el sector sur del hogar: este punto está vinculado con el reconocimiento y el éxito, por lo que poner el árbol en esa zona puede atraer logros y oportunidades laborales importantes. En la parte este: para el Feng Shui este lado es el que gobierna la salud y la fortuna, señala el portal Admagazine. De esta forma se expresaría de manera simboliza el deseo por permanecer sano, libre de enfermedades o complicaciones que requieran atención médica. El sector sureste: este es el lugar más recomendado, ya que representa la riqueza y la prosperidad, ayudando a atraer abundancia económica y estabilidad financiera, señala el medio Clarín.

Asimismo, se recomienda que el lugar donde se ubique el árbol de navidad sea visible y siempre esté organizado para evitar obstruir el flujo de energía en casa.

Los mejores colores para la decoración navideña

En cuanto a los colores en época de Navidad, el Feng Shui indica que el rojo, el verde y el dorado son las mejores opciones.

El color rojo, de acuerdo con esta filosofía, es el encargado de mantener el hogar lleno de energía y con una vibración muy alta en estas fechas de fin de año. Por su parte, el color verde simboliza esperanza y estabilidad, ideal en espacios donde generalmente se suelen recibir varias visitas.

Los colores de los elementos de decoración del árbol de navidad también son claves para crear un ambiente lleno de armonía, según el Feng Shui | Foto: Getty Images

Otros consejos clave para elegir diferentes elementos de decoración

Además de la ubicación y los colores, los materiales y tipo de objetos seleccionados para decorar el hogar en Navidad son clave para atraer la armonía y el bienestar.

En este contexto, se recomienda elegir adornos como estrellas, que simbolizan logros cumplidos o metas que se desean alcanzar. Las cintas doradas o plateadas son otra gran opción, ya que representan abundancia y conexión energética.