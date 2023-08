La lista de alimentos que nunca debería consumir en la noche

Además, señaló que no tener la suficiente calidad de sueño con regularidad, aumenta el riesgo de muchas enfermedades y trastornos como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, obesidad y demencia.

Estos alimentos tienen en común que tienen un contenido alto de grasa, sal o hidratos de carbono, lo cual dificulta el proceso de digestión y esto puede hacer que el organismo no concilie el sueño, pues el contar con procesos en el estómago y algo de pesadez hacer que no se pueda dormir de manera cómoda o que no se logre dormir bien.