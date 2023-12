La planta medicinal que mejora la visión y a aumenta las defensas

De hecho, al menos 2.200 millones de personas en el mundo padecen deficiencia visual y, de ellas, unas 1.000 millones tienen una deficiencia visual que podría haberse evitado o que aún no se ha tratado, según la Organización.

Por su parte, el sistema inmunológico es una compleja red de células, tejidos y órganos. Juntos ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades, de acuerdo con Medline Plus, web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El sistema inmunitario tiene muchas partes diferentes, incluyendo:

Así las cosas, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde reveló que la moringa es ideal para mejorar la visión y aumentar defensas, ya que “esta planta se caracteriza por su elevado contenido de vitaminas y minerales como hierro, carotenoides, quercetina, vitamina C, polifenoles, ácido clorogénico, entre otros, que le proporcionan un potente efecto antioxidante, antidiabético, analgésico y antiinflamatorio”.

Adicional, en una publicación del Nutritive Value of Indian Foods del nutricionista Coluthur Gopalan, se explica que este árbol (el de moringa) tiene más vitamina C que los cítricos, más vitamina A que las zanahorias y una gran cantidad de antioxidantes y aminoácidos esenciales.