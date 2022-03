¿Cómo aumentar los glóbulos blancos y fortalecer el sistema inmune?

Expertos indican que cuando el organismo tiene una baja cantidad de glóbulos blancos de la sangre, aumenta el riesgo de sufrir de “una infección oportunista, la cual de manera regular puede combatirse pronto, pero con el sistema inmunológico comprometido puede ser más severa”, explican en el portal Salud 180.

Según el mencionado sitio web, “la alimentación es la mejor estrategia para reforzar el sistema inmunológico en épocas cuando hace mucho frío”, pues esta sirve para aumentar “las defensas a través de una mayor estimulación y producción de glóbulos blancos”, así lo explica el especialista Dave Grotto, autor del libro 101 Foods That Could Save Your Life, en palabras recogidas por Salud 180.

Entre los alimentos que recomiendan los expertos en Salud 180, se encuentran:

Té negro

“Según un estudio de la Universidad de Harvard, tomar cinco tazas de té negro al día logra que después de dos semanas se cuadrupliquen las defensas del sistema inmunológico a causa de la teanina”, así lo señala el mencionado portal.

Hongos

Este alimento es rico en selenio, “que ayuda a los glóbulos blancos de la sangre a producir citoquinas y betaglucano, un tipo de antimicrobiano que activa las células que encuentran y destruyen las infecciones”, así lo destaca Salud 180.

Alimentos ricos en vitaminas

Por otra parte, el portal Tu canal de salud señala que una poderosa ayuda para aumentar los glóbulos blancos es “consumir alimentos ricos en vitaminas”.

Es importante entender que los alimentos “no actúan como una medicina”, pero contienen nutrientes que pueden aportar beneficios al organismo, explica Tu canal de salud.

Según explica la nutricionista Carolina Pérez Iglesias, “muchos de los alimentos tienen nutrientes básicos para mantener el organismo en buen estado y contribuyen a mejorar la respuesta del cuerpo ante diversas dolencias, actuando sobre el sistema inmunológico y haciéndolo más eficiente”, en palabras que recogió el portal Tu canal de salud.

María del Carmen Díaz Sánchez, nutricionista de la Unidad de Obesidad y Diabetes Tipo 2 de Quirónsalud Alicante, destaca que “todos los alimentos que se consumen juegan un papel importante en las defensas”, y resalta el valor nutricional de las “frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, pescados, carnes magras y huevos”.

Tu canal de salud también aconseja consumir estos alimentos:

Cítricos

Pimento rojo

Brécol

Espinacas

Aguacate

Ajo

Setas

Avena integral

Garbanzos

Salmón

Pollo

Yogur

Frutos secos, como las pipas de girasol

Huevo

“El sistema inmunitario funciona de manera más eficiente cuando los factores del estilo de vida están en equilibrio, y lo primero y más importante es tener la base de una dieta saludable”, comenta en palabras citadas por el portal AARP Seema Bonney, médica de la sala de emergencias y fundadora del Anti-Aging & Longevity Center of Philadelphia.

El mencionado portal también recomienda el consumo de yogur: “esto tiene sentido, ya que comer alimentos ricos en probióticos diariamente promueve un intestino sano, lo que apoya el microbioma donde se encuentra gran parte del sistema inmunitario”, señala Anna Taylor, dietista clínica principal para pacientes ambulatorios del Center for Human Nutrition de Cleveland Clinic, en palabras recogidas por AARP.

El mencionado sitio web explica que en la mañana se puede consumir yogur natural; además, recomiendan que se puede agregar a otros alimentos, como avena o batidos para obtener un sabor más cremoso.

Otra recomendación de la experta es que es mejor evitar “los yogures cargados con azúcares añadidos y es mejor optar por el tipo griego”, advierte Taylor.

Una fruta como el kiwi “contiene el 71% de la ingesta diaria recomendada del nutriente clave, que trabaja para prevenir diferentes patógenos al ayudar a aumentar la producción de glóbulos blancos, lo que ayuda a prevenir infecciones e inhibir enfermedades”, así lo señala Lonn Ben-Asher, dietista registrado y nutricionista dietético con licencia en Pritikin Longevity Center + Spa, quien fue citado por el portal AARP.