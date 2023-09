La potente fruta que controla la glucosa en la sangre y disminuye el colesterol malo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la ingesta de al menos 400 gramos de frutas y verduras al día, para que el cuerpo pueda obtener todos los nutrientes que le aportan estos alimentos y de esta forma prevenir enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y cáncer, entre otras.

El portal Tua Saúde indica que es un alimento rico en fibras, antioxidantes y otros nutrientes, como vitamina A, B y C, ayudando a mejorar la salud gastrointestinal, a aumentar las defensas del organismo, favorecer la pérdida de peso y cuidar de la salud de la piel y del corazón.

El portal Cuerpo Mente asegura que una de las mayores fortalezas de este fruto es que muy rico en vitamina C, a tal punto que una guayaba del tamaño de una pera cubre de sobra las necesidades diarias de este antioxidante.

Regula la glucosa

Refiere una investigación realizada por el All India Institute of Medical Sciences, según la cual es importante preparar el jugo con la fruta sin piel. Para ello se agregan algunas hojas de la planta sin añadir azúcar comercial. Sin embargo, es importante no excederse en su consumo, ya que, aunque ayuda a controlar la glucosa, también aporta azúcares al organismo.