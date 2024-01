La temperatura de la Tierra se aproxima a un punto de crítico no retorno

Pero a medida que las temperaturas récord continúan extendiéndose por todo el mundo, es posible que esto no continúe ; los investigadores de NAU (North Arizona University), Centro de Investigación Climática Woodwell y la Universidad de Waikato han detectado un umbral de temperatura más allá del cual la absorción de carbono de las plantas se ralentiza y la liberación de carbono se acelera.

“Sabemos que la temperatura óptima para los humanos se encuentra alrededor de 37 grados Celsius, pero nosotros en la comunidad científica no sabíamos cuáles eran esos óptimos para la biosfera terrestre” , dijo Duffy.

Los resultados fueron alarmantes. Los investigadores encontraron que los “picos” de temperatura para la absorción de carbono --18 grados C para las plantas C3 más extendidas y 28 grados C para las plantas C4-- ya se están superando en la naturaleza, pero no vieron ningún control de temperatura en la respiración. Esto significa que en muchos biomas, el calentamiento continuo hará que la fotosíntesis disminuya mientras que las tasas de respiración aumentan exponencialmente, inclinando el equilibrio de los ecosistemas desde el sumidero de carbono hasta la fuente de carbono y acelerando el cambio climático.