La vitamina esencial para fortalecer y evitar la caída del cabello

Las vitaminas cumplen diferentes funciones en el cuerpo y algunas ayudan a fortalecer y evitar la caída del cabello, como lo es el caso de la biotina, pues ayuda con la producción de queratina, que aporta brillo al cabello.

De hecho, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indicó que la deficiencia de biotina puede causar adelgazamiento del cabello.

Un adecuado cuidado del cabello combate su resequedad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ello, para evitar la deficiencia de la vitamina y tener un cabello fortalecido, hay que consumir las cantidades promedio recomendadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés):

Bebés hasta los 6 meses de edad: 5 mcg

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 6 mcg

Niños de 1 a 3 años de edad: 8 mcg

Niños de 4 a 8 años de edad: 12 mcg

Niños de 9 a 13 años de edad: 20 mcg

Adolescentes de 14 a 18 años de edad: 25 mcg

Adultos mayores de 19 años de edad: 30 mcg

Mujeres y adolescentes embarazadas: 30 mcg

Mujeres y adolescentes en período de lactancia: 35 mcg

Existen 13 vitaminas esenciales para que el cuerpo funcione apropiadamente. - Foto: Getty Images

Sin embargo, algunas personas tienen más inconvenientes que otras para obtener suficiente biotina:

Personas con un trastorno genético raro conocido como “deficiencia de biotinidasa”.

Personas con dependencia del alcohol.

Mujeres embarazadas y en período de lactancia.

Ahora bien, para obtener las cantidades recomendadas hay que consumir alimentos como:

Carnes, pescado, huevos y vísceras (como hígado).

Semillas y nueces.

Ciertas verduras y hortalizas (como batata, espinaca y brócoli).

Asimismo, la biotina se encuentra en los suplementos multivitamínicos/multiminerales, en suplementos vitamínicos del complejo B y en suplementos que solo contienen biotina.

Entre tanto, el consumo de biotina debe estar acompañado de otras recomendaciones para fortalecer y evitar la caída del cabello como, por ejemplo:

1. Lavarlo: la recomendación es lavarlo cada dos o tres días y, lo más aconsejable es utilizar agua tibia, que no supere los 36 ºC y acabar el lavado con agua fría, para cerrar y sellar las cutículas y conseguir así más brillo.

2. Evitar champú con sal: los expertos recomiendan evitar estos productos, aunque si no se puede conseguir un champú que no contenga sal, se puede optar por elegir alguno elaborado con ingredientes 100 % naturales. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante tener claro si el cabello es seco o grasoso para poder saber qué mascarilla aplicar. Si no se sabe, se puede consultar un experto.

El cabello crece aproximadamente un centímetro cada mes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Secarlo bien: los expertos recomiendan que no se debe frotar el pelo nunca cuando está mojado, ya que es mucho más sensible y propenso a la rotura, y la cutícula se abre y se encrespa. Lo ideal es emplear una toalla de microfibra y envolver el pelo para que vaya absorbiendo la humedad.

4. Cepillarlo: Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, recomienda usar un peine de dientes anchos para evitar los tirones del cabello.

5. Cortar las puntas: la experta en belleza, Miriam Quevedo, le dijo ala revista Elle que “teniendo en cuenta que el cabello crece un promedio de 1 cm al mes, sería conveniente cortar 1 cm (las puntas) cada dos meses para mantener el estilo, llevar un corte bonito y con forma”.

6. Evitar los tratamientos fuertes como los rizadores calientes, las planchas para el cabello, los tratamientos con aceite caliente y las permanentes.

7. Limitar la tensión en el cabello de los estilos en los que se usan bandas elásticas, hebillas y trenzas.

8. Proteger el cabello de la luz del sol y de otras fuentes de luz ultravioleta.

9. Dejar de fumar, ya que en algunos estudios se ha demostrado una relación entre el tabaquismo y la calvicie entre los hombres.