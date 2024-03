La vitamina evita la caída del cabello y retrasa el envejecimiento

Por eso es de vital importancia consumir alimentos y nutrientes que ayudan a producir esta proteína. Precisamente, la vitamina C es un compuesto muy importante porque ayuda a combatir los efectos nocivos de los radicales libres y el cuerpo lo necesita para formar colágeno, lo cual es beneficioso para reducir el envejecimiento del rostro.

La vitamina C también se puede encontrar en pastillas efervescentes | Foto: Getty Images / BSIP

“La vitamina C (ácido ascórbico) es un nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos. La vitamina C también es vital para el proceso de curación del cuerpo”, explica el portal Mayo Clinic.

Para consumirla en abundancia y recibir estos beneficios, la vitamina C se encuentra en los siguientes alimentos:

La vitamina C, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, también es “necesaria para el crecimiento y desarrollo normales”.

Debido a la importancia para el organismo esta sería la cantidad de vitamina C que el ser humano debe consumir, conforme la edad que tenga, de acuerdo con lo publicado en el portal Mundo Deportivo:

“El primer efecto adverso que se manifiesta es gastrointestinal. Las dosis altas de vitamina C generan acidez, pirosis y hasta diarrea. En el embarazo no se recomiendan las cantidades elevadas de vitamina C porque afectan al bebé”, explica el portal especializado Mejor con Salud.