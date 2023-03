Estos son los efectos secundarios que tiene el consumo de vitamina C

Como es bien sabido, el consumo de vitaminas es uno de los aspectos más importantes para el ser humano, dado que, estos nutrientes le ofrecen muchos beneficios al organismo y permiten que este pueda funcionar de forma correcta.

“Por lo general, las vitaminas provienen de los alimentos que consume. El cuerpo también puede producir vitaminas D y K. Las personas que llevan una dieta vegetariana pueden necesitar un suplemento de vitamina B12″, explica Medline Plus.

“Cada vitamina tiene funciones específicas. Si tiene bajos niveles de determinadas vitaminas, puede tener problemas de salud. Por ejemplo, si no recibe suficiente vitamina C, podría desarrollar anemia. Algunas vitaminas pueden ayudar a prevenir los problemas médicos. La vitamina A previene la ceguera nocturna”, agrega la entidad.

De igual manera, es necesario destacar que ninguna vitamina debe ser consumida en exceso, si esto sucede, el cuerpo no podrá absorber estos minerales de la forma correcta y los efectos adversos pueden ser muy graves.

Las vitaminas esenciales se encuentran principalmente en los alimentos y son clave para cuidar la salud del organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ejemplo, en lo que corresponde a la vitamina C, los efectos secundarios de cuando esta se consume en cantidades no adecuadas deben ser tenidos muy en cuenta.

“El primer efecto adverso que se manifiesta es gastrointestinal. Las dosis altas de vitamina C generan acidez, pirosis y hasta diarrea. En el embarazo no se recomiendan las cantidades elevadas de vitamina C porque afectan al bebé”, explica el portal especializado Mejor con Salud.

Asimismo, el sitio agrega que “otro efecto secundario de la vitamina C es la formación de cálculos renales. Un estudio publicado en Clinical Nephrology ha observado que, en exceso, el metabolismo la transforma en oxalato, y el oxalato intenta salir por vía urinaria, acumulándose en la orina y fabricando litiasis renal”.

Alimentos fuente de vitamina C

Las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C. Para ingerir las cantidades recomendadas de vitamina C, la persona debe consumir alimentos variados como:

Frutas cítricas (por ejemplo: naranjas y pomelos/toronjas) y sus jugos, así como pimientos rojos y verdes y kiwi, ricos en vitamina C.

Otras frutas y verduras, como brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates, que también contienen vitamina C.

Algunos alimentos y bebidas fortificadas con vitamina C. Es importante leer la etiqueta del producto para saber si un alimento contiene vitamina C agregada.

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C. - Foto: Getty Images / haryigit

El contenido de vitamina C de un alimento podría disminuir al cocinarse o almacenarse por tiempo prolongado. Es posible que al cocinar los alimentos al vapor o en hornos de microondas la pérdida de vitamina C sea menor.

La mayoría de las personas obtienen suficiente vitamina C de los alimentos y bebidas que consumen. Sin embargo, ciertos grupos de personas son más propensos que otros a tener dificultades para obtener suficiente vitamina C:

Los fumadores y las personas expuestas al humo del cigarrillo, en parte porque el humo aumenta la cantidad de vitamina C que el cuerpo necesita para reparar el daño causado por los radicales libres. Los fumadores necesitan 35 mg más de vitamina C por día a diferencia de quienes no fuman.

Los bebés alimentados con leche de vaca, evaporada o hervida, porque la leche de vaca contiene una cantidad muy escasa de vitamina C y el calor puede destruir esta vitamina. No se recomienda la leche de vaca para bebés menores de 1 año de edad. La leche materna y la fórmula para bebés contienen cantidades suficientes de vitamina C.

Las personas con ciertos trastornos de salud, como hipoabsorción (absorción insuficiente) grave, ciertos tipos de cáncer, y enfermedad renal que requiere hemodiálisis.

La naranja es fuente de vitamina C. - Foto: Getty Images

¿Qué suplementos dietéticos de vitamina C existen?

La mayoría de los suplementos multivitamínicos contienen vitamina C. Además, esta vitamina se consigue sola, como suplemento dietético, o combinada con otros nutrientes. En general, la vitamina C presente en los suplementos dietéticos se encuentra en forma de ácido ascórbico, pero algunos suplementos contienen otras formas, como ascorbato de sodio, ascorbato de calcio, otros ascorbatos minerales y ácido ascórbico con bioflavonoides. Sin embargo, estudios científicos no han demostrado que una forma de vitamina C puede ser más eficaz que otras.