La vitamina que ayuda a disminuir las arrugas y estimula el colágeno natural

Detener el envejecimiento del cuerpo humano es imposible, pues envejecer es tan natural como respirar o morir, sin embargo, la ciencia descubre cada vez más rápido y de forma más efectiva métodos para hacer que esos signos de la adultez tarde en aparecer o aparezcan de una forma muy tenue, pues la misma naturaleza entrega todos los elementos pertinentes para que se tenga una vida larga y óptima.

Cabe aclarar que de nada sirve obtener elementos naturales que ayuden a la apariencia física si no se lleva un estilo de vida saludable, en el que la alimentación balanceada juega un papel fundamental, siendo acompañada una rutina de ejercicios y actividad física apropiadas para cada ser humano. Sin esto, no hay pócima milagrosa que valga a la hora de evitar enfermedades y achaques propios de la vejez.

La vitamina C ayuda a tener una piel sana. - Foto: Getty Images

Teniendo esto claro, hay una vitamina que cada vez se estudia más y arroja resultados sorprendentes que tienen que ver con la mejora de la apariencia mientras se van cumpliendo años. Se trata de la vitamina C, que se vuelve protagonista cuando se habla del cuidado de la piel, pues esta combate de forma efectiva a los radicales libres, aquellos que afectan la piel y hacen que pierda propiedades que la mantienen lozana y tersa.

“La vitamina C es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres, las moléculas que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos o se expone al humo del tabaco y la radiación del sol, rayos X u otras fuentes. Los radicales libres pueden desempeñar un papel en las enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades. La vitamina C también ayuda al cuerpo a absorber y almacenar el hierro”, indican los expertos de Mayo Clinic.

Dadas estas bondades, la vitamina C se encuentra en muchos productos estéticos que tienen que ver con la piel y es bueno revisar su tabla de ingredientes para cerciorarse que en efecto contengan esta vitamina, pues es esencial para el cuidado externo del cuerpo. Además, el organismo no puede producir este elemento por sí solo, por eso es necesario usarla desde donde se pueda acceder y una de sus fuentes primarias es la alimentación.

Las frutas cítricas, entre ellas la naranja, le aportan gran cantidad de vitamina C al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Debido a que el cuerpo no produce vitamina C, necesita obtenerla de la dieta. La vitamina C se encuentra en las frutas cítricas, las bayas, las papas, los tomates, los pimientos, el repollo, las coles de Bruselas, el brócoli y las espinacas”, afirma el portal de Mayo Clinic, teoría que reafirma la profesora de nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard Teresa Fung, quien hace énfasis en las coles, pues son “ricas en nutrientes y bajas en calorías: solo 28 en media taza”.

Según los expertos clínicos, la dosis perfecta de vitamina C en el cuerpo es de 90 miligramos para hombres adultos y 75 miligramos para mujeres adultas, debido a que si se presenta un déficit en el cuerpo de esta sustancia, se puede generar una enfermedad conocida como escorbuto, cuyos síntomas son la anemia, sangrado de las encías, hematomas y mala cicatrización de heridas.

La piel sana es signo de juventud

Ahora, todo exceso en la vida es perjudicial para la salud humana e inundar el cuerpo de vitamina C también puede ser perjudicial, pues Si se toma en grandes cantidades, “puede provocar síntomas tales como: náuseas, vómitos y diarrea; acidez estomacal, hinchazón o cólicos estomacales; fatiga y somnolencia, o a veces insomnio; dolor de cabeza o enrojecimiento de la piel”, tal como informa el portal 20 minutos.

Por eso es importante mantener una dieta balanceada y una rutina de cuidado corporal adecuada, es su preferencia acompañada por expertos en el tema, así estos le sabrán indicar qué comidas adicionar a la dieta, en qué porciones y qué tipo de productos se puede mantener para un skincare ejemplar.