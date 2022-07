La vitamina que ayuda a prevenir las cataratas

Con el pasar de los años, la salud ocular va disminuyendo a tal punto de generar distintas afecciones, entre ellas, las cataratas. Esta enfermedad ocurre cuando el cristal del ojo se empieza a opacar hasta formar una visión nublada y opaca; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las principales causas de ceguera en el mundo.

De acuerdo con estudio publicado en la revista Public Health Nutrition, alimentos ricos en vitamina E como la espinaca, el brócoli y las semillas serían ideales para prevenir estos problemas de salud ocular, que tienden a presentarse con frecuencia durante la etapa del envejecimiento.

Así mismo, investigadores británicos afirman que comer alimentos ricos en vitamina C puede prevenir la aparición de cataratas en los ojos, según datos publicados en la revista científica Ophthalmology.

El portal web La vida lucida señala que un estudio entre gemelos muestra que la dieta puede desempeñar un papel más importante que los factores genéticos en el desarrollo y la gravedad de las cataratas. Según datos epidemiológicos, más de 20 millones de personas en todo el mundo tienen discapacidad visual o son ciegas a causa de las cataratas.

Con ello, los investigadores del King’s College London estudiaron los datos obtenidos de más de 1.000 pares de gemelas, detallando la dieta de cada mujer con la progresión de las cataratas al rededor de los 60 años y nuevamente diez años después. La investigación arrojó que al inicio, las mujeres que consumían dietas ricas en vitamina C tenía un 20% menos de probabilidades de desarrollar cataratas.

Luego de una década, el estudio demostró que las mujeres que consumían más alimentos con alto aporte de vitamina C tenía un 33% menos de progresión en el desarrollo de las cataratas. “Los investigadores enfatizan que, al menos a partir de su investigación, parece que el efecto protector se obtiene de los alimentos (por ejemplo, frutas y verduras) y no a los suplementos dietéticos con vitamina C” indica el portal web La vida lucida.

Cabe mencionar que la vitamina C también es conocida como ácido ascórbico, una vitamina hidrosoluble que está en algunos alimentos, como la fresa, la naranja o el pimentón. Dicha vitamina se caracteriza porque actúa como antioxidante en el organismo, ayudando a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

El portal web Tua Saúde, señala que el pimentón crudo, la naranja, las fresas, la papaya, el kiwi, la guayaba, la mandarina, el mango, el tomate de árbol, el brócoli cocido, los mariscos al vapor, la sandía, el repollo morado, el jugo de limón natural y el jugo de piña, son alimentos ricos en vitamina C que se pueden consumir para prevenir las cataratas. En cuanto al zumo de naranja, no solo ayuda a reducir el riesgo de cataratas, sino que también ayuda a conservar los vasos sanguíneos oculares sanos y a disminuir la pérdida de la agudeza visual y la degeneración macular.

Además de estos alimentos, existen otros que también aportan vitamina C, pero en menor cantidad, como lo son la lechuga, alcachofa, piña, banana o plátano, espinaca, aguacate o palta, manzana, zanahoria, ciruelas, calabaza y remolacha o betabel.

Tua Saúde, indica que para mantener la vitamina C en los alimentos anteriormente indicados, es importante no dejar las frutas como la papaya, fresas y kiwi sin cáscara y en contacto con el aire durante mucho tiempo, ya que esto puede disminuir la cantidad de vitamina C presente en el alimento.