La vitamina que ayuda a subir de peso y a aumentar la masa muscular

Actualmente, muchas personas desean aumentar su masa muscular y mejorar su desempeño deportivo, para ello, existen complejos multivitamínicos muy conocidos en el ámbito deportivo que ayudan a los atletas a aumentar la masa muscular.

¿Las vitaminas engordan?

Las vitaminas no engordan a quien las consume, ya que no contienen suficientes calorías o grasas para alterar el peso. No obstante, de forma indirecta, las vitaminas pueden ayudar a los atletas a ganar masa muscular, si esta ingesta está acompañada de una rutina de ejercicios y una buena alimentación.

Por otro lado, si existe déficit de ciertas vitaminas en el cuerpo, consumir suplementos de las mismas puede ayudar a equilibrar el metabolismo, potenciar las funciones de los órganos y a mejorar el desempeño del organismo. Dependiendo de la condición de cada persona, esto puede resultar en un aumento o una disminución del apetito.

Algunas vitaminas son indispensables para el crecimiento del músculo y la absorción de grasas. A continuación, se describen cuáles son las mejores vitaminas para ganar peso:

Las vitaminas pueden ayudar a los atletas a ganar masa muscular Foto: Getty Images. - Foto: Foto Gettyimages

Vitamina A

La vitamina A es liposoluble, lo que quiere decir que se disuelve en la grasa corporal antes de ser absorbida por el organismo. Tiene un papel vital en la regeneración de tejido muscular y la síntesis de proteínas, por lo que es uno de los complejos más utilizados para construir músculo.

La vitamina a también es antioxidante y convierte la glucosa en glucógeno, lo que significa que transforma la glucosa del cuerpo en energía. Se encuentra de forma natural en alimentos como las patatas dulces, la pimienta roja, verduras de hojas verdes, las calabazas, las zanahorias, las lechugas, el melón y los albaricoques secos.

Vitamina B

Las vitaminas que integran el grupo del complejo B son esenciales para ganar masa muscular, por lo que se recomienda su consumo para lo que buscan ganar peso. En este grupo entran:

Tiamina (B1): ayuda a metabolizar las proteínas y estimula la producción de hemoglobina, además de convertir los carbohidratos en proteínas. Se encuentra en alimentos como panes, pastas y arroz integrales, así como en la carne de cerdo, el hígado de res, la leche en polvo y las semillas comestibles.

Riboflavina (B2): ayuda a metabolizar la glucosa y oxida los ácidos grasos. El queso, los huevos, los guisantes y la leche la contienen.

Niacina (B3): es una de las vitaminas encargadas de convertir los alimentos en fuente de energía. Al ser hidrosoluble no se almacena en el cuerpo, sino que sus excedentes salen del cuerpo a través de la orina, por lo que es necesario consumirla frecuentemente. Se encuentra en el pescado, las carnes magras, las legumbres, patatas, leche y huevos.

La Niacina es una de las vitaminas encargadas de convertir los alimentos en fuente de energía. - Foto: Getty Images

Piridoxina (B6): metaboliza las proteínas, incrementa la producción de energía y el rendimiento muscular. Los alimentos enriquecidos y los panes y cereales integrales la contienen, así como la mantequilla y el arroz.

Biotina (B7): metaboliza los carbohidratos, las grasas y los aminoácidos, que son componentes esenciales para las funciones vitales y se encuentran en las proteínas. La levadura de cerveza, el hígado de res y las setas son fuentes de esta vitamina.

Cianocobalamina (B12): actúa en el proceso de regeneración celular y mantenimiento de tejido nervioso, aumenta la energía y metaboliza grasas y carbohidratos. Está presente en la carne de aves corral, carnes rojas, leche, huevos e hígado de res.

Además de los suplementos de vitaminas y minerales, una alimentación sana y un buen régimen de ejercicios es indispensable para ganar peso.

El consumo de vitamina C es importante para mantener los músculos nutridos y oxigenados correctamente. - Foto: Getty Images

Vitamina C

Al ser la responsable del buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, el consumo de vitamina C es importante para mantener los músculos nutridos y oxigenados correctamente, lo que los ayudará a desarrollar y crecer correctamente.

El brócoli, las toronjas, las naranjas, los limones, los kiwis, las fresas y los tomates son alimentos ricos en vitamina C, así como las carnes rojas y los huevos.

Vitamina D

Unos niveles óptimos de vitamina D están asociados con un aumento del rendimiento y la fuerza muscular, esenciales para el entrenamiento físico. Además, ayudan a absorber el calcio y el fósforo que los huesos y músculos necesitan para funcionar de manera eficiente.

La vitamina D se encuentra en los cereales, pescados grasos y aceite de hígado. Es relevante recordar que, la luz solar ayuda a sintetizar esta vitamina, por lo que la exposición en horas de la mañana favorece al organismo.