Las plantas que absorben y eliminan los malos olores en el baño

Por razones que no son difíciles de comprender, el baño es uno de los lugares más olorosos en cualquier hogar. En ese pequeño reciento coexisten numerosos aromas que, por lo general, resultan incómodos o molestos para las personas.

Con el propósito de neutralizar esas fragancias desagradables, en el mercado existen numerosos productos que permiten ambientar con un mejor aroma no solo el baño, sino cualquier otro espacio que desee intervenir.

Además de estos productos, otras opciones para eliminar los malos olores dentro de la casa incluyen abrir las ventanas o disponer de algunas plantas que absorben este tipo de aromas.

Por ejemplo, el portal especializado en salud, belleza y bienestar Mejor con salud comparte los nombres de algunas plantas capaces de absorber los malos olores, al mismo tiempo que emanan fragancias más agradables.

Crisantemos : Estas plantas cuentan con propiedades capaces de limpiar el aire, por ejemplo, absorbiendo el humo de cigarrillo. De igual manera, destacan por desprender una fragancia agradable, la cual puede neutralizar el mal olor del baño.

Jazmines : Además de su belleza estética, el jazmín también es capaz de eliminar los malos olores presentes en un espacio cerrado.

Lirios: Otra excelente opción para decorar y aromatizar los recintos del hogar. Los lirios tienen una apariencia elegante y delicada que combina con cualquier espacio, además, neutralizan los olores fuertes que se acumulan en zonas sin ventilación.

Las flores son una opción ideal para decorar el hogar; pero eso no es todo, también contribuyen a aromatizar cada espacio del hogar. Así mismo, son perfectas para acompañar la decoración navideña.

Gracias a su variedad de formas, colores y aromas, las flores configuran un excelente aliado para amenizar un ambiente decembrino en los hogares.

En vista de que las familias evacúan sus deposiciones en el baño, es conveniente disponer de elementos o productos que permitan neutralizar los malos olores. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo evitar que los gatos dañen el árbol de Navidad?

A propósito de la llegada de la época navideña también está presente el regreso de las luces del árbol, los muñecos con cascabel y otros objetos que pueden ser muy atractivos para otros habitantes del hogar: los gatos.

No obstante, lo mejor es evitar que los felinos se acerquen a estos elementos, no solo por cuidar la decoración, sino para evitar accidentes en los que gatos y dueños puedan salir lastimados.

El problema es que la decoración navideña implica la llegada de objetos novedosos, luminosos y sonoros; todo esto hace que el gato tenga estímulos en su instinto de cazador. Sin embargo, no es imposible alejarlos o mantenerlos calmados. Estos son algunos consejos para lograrlo:

Poner el árbol lejos de otros muebles

Entre los consejos para evitar que un gato se trepe al árbol navideño está armarlo en una habitación donde el felino no pueda entrar, pero eso puede implicar que la decoración no esté en lugares abiertos como la sala y el comedor.

Una mejor solución es evitar armar el árbol cerca de otros muebles; por ejemplo, mesas, armarios, estanterías o sillones. Con esto se asegura que el gato no tenga apoyo adecuado para saltar. Para la fundación Affinity, la mejor opción es escoger una esquina del espacio y alejar las sillas o mesas que puedan estar cerca. Además, esto asegura que si el árbol se cae no cause más daños en otros muebles.

Anclar o fijar la decoración

Los objetos más grandes son los que probablemente el gato quiera revisar primero, ya sea un árbol o un papá Noel a escala. Para evitar que estos sufran daños, es recomendable anclarlos o amarrarlos a otras estructuras. Así, si el gato decide saltar sobre ellos, es menos probable que se caigan.

En el caso específico del árbol, una buena opción es usar una base pesada y que además no sea tan atractiva para el gato. Puedes usar una maceta con piedras o un bloque de concreto para que el árbol se mantenga erguido.

No usar decoración muy atractiva

Los gatos son curiosos y suelen jugar con todo aquello que haga ruidos o que ilumine, por eso es normal que se acerquen a jugar con la decoración de Navidad. Pero, para evitar que sea costumbre o que evolucione a tumbar los objetos, lo ideal es evitar tener decoraciones muy estimulantes.

En el caso de los árboles, es ideal usar sencillos, que no tengan luces en sus hojas y evitar que cables, guirnaldas u otros objetos queden colgando de sus ramas más bajas, para que no llamen la atención del felino.