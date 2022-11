¿Cómo evitar que tu gato dañe el árbol de Navidad?

Con la llegada de la época navideña también llegan las luces del árbol, los muñecos con cascabel y otros objetos que pueden ser muy atractivos para los gatos, pero es mejor evitar que se acerquen a ellos, no solo por cuidar la decoración, sino para evitar accidentes en los que gatos y dueños puedan salir lastimados.

El problema es que la decoración navideña implica la llegada de objetos novedosos, luminosos y sonoros; todo esto hace que el gato tenga estímulos en su instinto de cazador. Pero no es imposible alejarlos o que se mantengan calmados. A continuación, unos consejos para cuidar la salud de tu gato en esta Navidad.

Pon el árbol lejos de otros muebles

Entre los consejos para evitar que un gato se trepe al árbol navideño está armarlo en una habitación donde el felino no pueda entrar, pero eso puede implicar que la decoración no esté en lugares abiertos como la sala y el comedor.

Una mejor solución es evitar armar el árbol cerca de otros muebles; por ejemplo, mesas, armarios, estanterías o sillones. Con esto se asegura que el gato no tenga apoyo adecuado para saltar. Para la fundación Affinity, la mejor opción es escoger una esquina del espacio y alejar las sillas o mesas que puedan estar cerca. Además, esto asegura que si el árbol se cae no cause más daños en otros muebles.

Anclar o fijar la decoración

Los objetos más grandes son los que probablemente el gato quiera revisar primero, ya sea un árbol o un papá Noel a escala. Para evitar que estos sufran daños, es recomendable anclarlos o amarrarlos a otras estructuras. Así, si el gato decide saltar sobre ellos, es menos probable que se caigan.

En el caso específico del árbol, una buena opción es usar una base pesada y que además no sea tan atractiva para el gato. Puedes usar una maceta con piedras o un bloque de concreto para que el árbol se mantenga erguido.

No uses decoración muy atractiva

Los gatos son curiosos y suelen jugar con todo aquello que haga ruidos o que ilumine, por eso es normal que se acerquen a jugar con la decoración de Navidad. Pero, para evitar que sea costumbre o que evolucione a tumbar los objetos, lo ideal es evitar tener decoraciones muy estimulantes.

En el caso de los árboles, es ideal usar sencillos, que no tengan luces en sus hojas y evitar que cables, guirnaldas u otros objetos queden colgando de sus ramas más bajas, para que no llamen la atención del felino.

Además, puedes usar líquidos repelentes o de sabores amargos para evitar que tu gato muerda las hojas. Este consejo es especialmente útil si decides armar un pino de verdad, pues las agujas de pinos son tóxicas para los gatos.

La fundación Affinity recomienda no usar luces que iluminan intermitentemente o que tienen patrones. Lo ideal es apagar las luces durante la noche o si no hay nadie en casa. Además, es importante proteger los cables para evitar que el gato pueda romper las conexiones, para lo cual se pueden usar protectores a prueba de bebés.

Opciones naturales para alejar a los gatos de los objetos

Otro método para prevenir que los gatos se acerquen a las decoraciones es usar objetos o productos para repelerlos. Una recomendación útil es forrar o proteger las decoraciones con papel aluminio, pues a los gatos les incomoda el sonido que hacen, aunque no a todos les afecta.

En cuanto a repelentes hay muchas opciones en el mercado, pero también es posible hacer repelentes naturales con los cuales tu gato se alejará de los objetos. Acá unas ideas: