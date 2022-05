¿Las vitaminas mejoran la salud del corazón?

Aunque su tamaño no sobrepasa al de un puño cerrado, el corazón es uno de los órganos vitales para el cuerpo, ya que es el encargado de bombear la sangre que necesitan las distintas partes del organismo para su correcto funcionamiento, esto por medio de los vasos sanguíneos.

Existen una variedad de afecciones que pueden deteriorar la buena salud del corazón y poner en riesgo la vida de las personas. No por nada, las enfermedades cardíacas continúa siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

Entre las enfermedades del corazón más comunes, señala Medical News Today, se encuentran la enfermedad de las arterias coronarias, los defectos cardíacos congénitos, la arritmia, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio.

Mucho se ha hablado de los beneficios que pueden tener las vitaminas para conservar la salud del corazón; sin embargo, aún no existen evidencias que sustenten la efectividad de las propiedades de estos nutrientes para prevenir el desarrollo de afecciones cardíacas.

De acuerdo con Leslie Cho, cardióloga preventiva de la Clínica Cleveland, es muy poca la información que respalde el uso de suplementos vitamínicos para proteger el corazón, incluso algunas pueden representar riesgos para pacientes con enfermedades cardíacas. De acuerdo con Cho, la vitamina E es un nutriente que se aconseja evitar cuando una persona está recibiendo tratamiento médico asociado al corazón.

Como señala la AARP, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar de los adultos mayores, hay investigaciones que indican que los suplementos de vitaminas y minerales no representan un mayor beneficio para la salud cardiovascular. Para esta afirmación referencian un trabajo realizado por investigadores de St. Michael’s Hospital en Toronto y la University of Toronto, quienes no encontraron mayores pruebas de los beneficios de las estos suplementos para evitar enfermedades cardiovasculares.

“Según nuestro análisis, si deseas tomar multivitaminas, vitamina D, calcio o vitamina C, no te harán daño, pero tampoco brindan una ventaja patente”, explicó el doctor David Jenkins, autor principal del estudio referenciado por AARP.

Lo anterior no implica que la ingesta de nutrientes esenciales como las vitaminas y las minerales sea negativa para el organismo. Por el contrario, el ser humano requiere de estos compuestos para llevar a cabo las distintas tareas y reacciones que suceden al interior del cuerpo y que permiten el correcto desarrollo.

De hecho, mantener una dieta saludable, en la que estén presentes la mayoría de grupos de nutrientes y una variedad de alimentos es fundamental para el bienestar físico y emocional. Esto debe hacer parte de un estilo de vida responsable, en el que se incluya la realización de actividad física de forma regular.

También le puede interesar...

Recomendaciones para cuidar la salud del corazón

La Fundación del Corazón entrega seis consejos básicos para cuidar de la salud del corazón y reducir el riesgo de padecer algunas afecciones asociadas a este órgano.

En primer lugar, recalca la importancia de una alimentación equilibrada, ya que además de ser esencial para el funcionamiento del organismo, contribuye a controlar otros factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes o los niveles elevados de colesterol malo en el cuerpo. Por ello, se recomienda el consumo de alimentos frescos, evitar los procesados y tener un plato rico en ‘colores’.

Lo segundo es asegurarse de regular los niveles de azúcar en la sangre. Si bien este compuesto es necesario para la energía del cuerpo, es crucial que se mantenga en los niveles adecuados para prevenir el desarrollo de ciertas afecciones al corazón, como la diabetes.

En tercer lugar, la actividad física se destaca como uno de los hábitos más beneficiosos para el cuerpo, ya que ayuda a mantenerlo activo y cuidar el sistema cardiovascular.

Revisar la presión arterial. Este cuarto consejo es preciso teniendo en cuenta que la hipertensión es uno de los factores de riesgo cardiovascular más comunes en el mundo y, a su vez, uno de los más peligrosos, puesto que no suele mostrar señales de alerta.

Una quinta recomendación es eliminar o evitar ciertos malos hábitos como el tabaco, los cuales pueden tener efectos negativos sobre la salud del organismo, en el mediano o largo plazo.

Finalmente, aseguran desde la institución, que es clave controlar los niveles de colesterol dentro de los rangos recomendados por los profesionales, especialmente el colesterol malo.