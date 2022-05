Limones congelados: beneficios y cómo usarlos correctamente

El limón es uno de los elementos que más se utiliza en la cocina. Desde limpiar las carnes hasta agregar gotas para las ensaladas, hacer limonadas y bebidas especiales.

Este cítrico tiene muchos beneficios para el organismo humano. Una de sus preparaciones más conocidas es el agua de limón, la cual tiene múltiples nutrientes. Según indica la base de datos del Departamento de Agricultura de Estado Unidos, los nutrientes del agua de limón, preparada con un limón de 48 gramos, tiene los siguientes nutrientes:

10.6 calorías.

18.6 miligramos (mg) de vitamina C, o 21 % del valor diario.

9.6 microgramos (mcg) de folato, o 2 % del valor diario.

49.4 mg de potasio, o 1 % del valor diario.

0.01 mg de vitamina B-1, o 1 % del valor diario.

0.01 mg de vitamina B-2, o 1 % del valor diario.

0.06 mg de vitamina B-5, o 1 % del valor diario.

Así mismo, la revista especializada en estilo de vida y salud UnComo, a través del portal Mundo Deportivo, explicó que el limón congelado también tiene grandes propiedades para el organismo. Entre estas están:

1. Ayuda a adelgazar: el limón congelado suele ser un buen ingrediente para quienes pretenden bajar de peso, pues es bajo en calorías y mantiene el cuerpo saciado, es decir, que se aminora la sensación de hambre y se come menos en los platos principales (desayuno, almuerzo, cena). Además, el limón congelado funciona como diurético natural, por lo que contribuye a la eliminación natural de líquidos.

2. Alcalinizante: el limón en esta forma ayuda a eliminar los ácidos que se acumulan en el cuerpo, equilibra el pH de la sangre y evita el desarrollo de enfermedades degenerativas.

3. Vitamina C: es uno de los beneficios más conocidos del limón congelado. Esta vitamina proviene específicamente de la cáscara de esta fruta, la cual se debe dejar mientras se congela y no desecharla. La vitamina C es ideal para fortalecer el sistema inmune.

4. Antioxidantes: los limones contienen un alto porcentaje de antioxidantes, estos ayudan a proteger las células del cuerpo del daño celular y de acuerdo con el diario Medical News Today, “los antioxidantes reducen el riesgo de muchas condiciones médicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer”.

Para consumir limón congelado, UnComo indica que es posible seguir los siguientes pasos:

1. Lavar correctamente los limones que se deseen usar y meterlos al congelador.

2. Esperar a que estén completamente congelados.

3. Sacarlos del congelador y rallarlos junto con la cáscara.

4. Reservar nuevamente el congelador para sacar lo necesario cuando se quiera utilizar. Es posible emplearlo tanto en preparaciones dulces, como saladas.

Cabe resaltar que esta fruta ácida actúa como un estimulante de los tejidos de las mucosas que se encuentran inflamados en el estómago. Sin embargo, es necesario advertir que el ácido del limón puede provocar úlceras y dolores de diferentes magnitudes en la boca del estómago.

Para algunos médicos, el limón puede tratar la diabetes. Además, depura y mejora la vesícula, los riñones y el hígado, así como el organismo en general, según EConsejos.

Depurar el organismo de manera natural con limón hace que mejore el proceso metabólico y, por lo tanto, se eliminan grasas poco saludables que se agrupan en el cuerpo, principalmente en el abdomen. El citado portal afirma que si se consume limón, la barriga desaparecerá, ya que remueve impurezas del sistema digestivo.