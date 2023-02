Limpieza en la cocina: ¿por qué es importante contar con agua caliente en el grifo?

Higiene y limpieza: Según estudios científicos, los gérmenes y bacterias no soportan altas temperaturas, por ende, el agua caliente es muy común en la limpieza de una cocina o restaurante. Una vajilla y unas superficies limpias y desinfectadas reducen el riesgo de enfermedades alimentarias causadas por bacterias.

Lavar los platos: Las bacterias no son visibles al ojo humano, por eso la única forma de asegurarse de que los platos están realmente limpios es pasarlos por un lavavajillas desinfectante o por una máquina de platos, que requiere agua muy caliente o productos químicos desinfectantes. Si no cuenta con lavaplatos, puede pasar sus utensilios por el chorro de agua caliente, siempre procurando que no esté a una temperatura que genere lesiones.