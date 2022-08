Organiza tu despensa con estos cinco consejos de Lina Fajardo

La experta en organización de espacios Lina Fajardo es fiel creyente de que el orden y la belleza de espacios no es exclusiva para aquellas personas que tienen un presupuesto sin límites para comprar los últimos gadgets de la organización. Mira este episodio de La Magia del Orden y descubre cinco consejos que aseguran que cualquier cocina y alacena puede ser digna de estar en los tableros de organización de Pinterest.

Organizar alimentos, una ciencia

La organización de alimentos no solo debe tener en cuenta lo estético de los estantes, sino también de lo mejor para cada alimento y su conservación. Ya sea en la nevera o en los cajones, el sistema de organización debe ser el ideal para evitar que los alimentos tengan contacto con sustancias tóxicas y para asegurar que aquellos alimentos vencidos sean desechados rápidamente.

Estos son los consejos de calidad e inocuidad de alimentos del Ministerio de Salud y Protección Social colombiano (MinSalud):

Una nevera segura sigue la regla de que “lo primero que entra es lo primero que sale”, así se previene el consumo de alimentos vencidos. Además, en los compartimientos inferiores siempre se deben encontrar los alimentos crudos o en proceso de descongelación y así se evita que estos contaminen otros alimentos cocinados. Un último consejo para la organización de la nevera es hacer uso de envases herméticos para la conserva de todos los alimentos y no llenar de más los compartimentos.

MinSalud también recomienda que aquellos alimentos que no necesitan refrigeración deben conservarse en un lugar fresco y seco. Un consejo de gran ayuda para evitar el daño de alimentos es que, si se abre un producto y no se consume en su totalidad, se debe retirar del empaque original y poner en un recipiente hermético.

Una última precaución para conservar adecuadamente los alimentos en la despensa es no usar el espacio de almacenamiento para guardar alimentos y productos de aseo en conjunto. Adicionalmente, no es recomendable usar empaques que hayan tenido sustancias químicas para almacenar o conservar productos alimenticios.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

