¿Cómo almacenar y qué objetos se pueden guardar debajo de la cama?

La experta en organización Lina Fajardo explica cuáles objetos son susceptibles de guardarse debajo de la cama y cómo almacenarlos adecuadamente para tenerlos siempre listos para su uso. Descubra cómo organizar y mantener limpio este espacio de su casa en este episodio de La Magia del Orden.

¿Por qué y dónde usar organizadores?

Los organizadores son muebles, cajas o espacios en donde es posible separar objetos por categorías, lo que es útil a la hora de mantener el orden en el hogar. Teniendo en cuenta esto, hay diferentes tipos de organizadores que pueden ser útiles para todo tipo de necesidades.

Organizadores de escritorio: muchas veces la superficie de los escritorios puede estar en constante caos. Para evitarlo, es útil tener un organizador en el que se ubiquen los marcadores, bolígrafos, post-its , reglas y demás implementos.

Organizadores de maquillaje: son ideales para cuidar los productos de maquillaje, pues evitan que se abran o se rieguen. Además, al mantenerlos ordenados y categorizados es más fácil saber cuál está por vencerse o cuál está a punto de acabarse.

Organizadores para las herramientas: la caja de herramientas es el organizador por excelencia de este tipo de espacios, sin embargo puede ser útil implementar organizadores individuales para las puntillas, tornillos, tuercas y otros pequeños objetos que pueden perderse dentro de la caja de herramientas.

Organizadores de estantes: los estantes abiertos o los armarios muchas veces tienen grandes espacios en los que no es posible categorizar y mantener ordenados los pequeños objetos. Por esto es útil tener cajas o cestas en las cuales agrupar medias, juguetes, utensilios y otros elementos que de otra manera podrían perderse.

Organizadores para cajones de cocina: puede que los cajones de los cubiertos, utensilios o mantelería siempre estén en desorden. Para evitar esto, son útiles los organizadores horizontales o los separadores de cajones que permitan ordenar los cubiertos y separar aquellos utensilios de mayor usabilidad.

Descubra cómo organizar el espacio debajo de la cama en este episodio de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Puede descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctese y no se pierda de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.